Iker Gómez y María Valero ganan la Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre

El XX Circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València ha regresado este domingo tras el parón estival con la XLVII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, la cita más longeva del circuito, y que ha reunido a 4.300 corredores en las inmediaciones de la Avenida Tres Forques, salida y meta de la prueba.

Iker Gómez, con un tiempo de 00:14:52 y María Valero, con 00:17:04, se han proclamado vencedores de la séptima prueba del calendario. En el cuadro masculino, han completado el podio Joshua García (00:15:08) y Alejandro Galindo (00:15:18). En féminas, Alba López (00:17:44) y María Guzman (00:18:06) han acompañado a María Valero en el cajón. Junto a los participantes en la modalidad competitiva, más de 400 han participado en la especialidad no competitiva ‘A tu ritmo’, así como en las carreras infantiles.

Entrada a meta en la categoría masculina / Eduardo Ripoll

Recorrido

La XLVII Volta a Peu al Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre ha transcurrido a lo largo de la Avenida Tres Cruces, calle San Vicente, calle Pío IX o el aparcamiento del Cementerio General de la ciudad, entre otras zonas de los distritos de Jesús y Patraix. Organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con la Asociación de Vecinos del Barrio de San Marcelino y San Isidro, se ha disputado sobre un trazado de 5 kilómetros, distancia habitual de las pruebas del circuito.

Participantes en la Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre / Eduardo Ripoll

Próxima cita

La última cita del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València será la XIV Volta a Peu de les Falles, prevista para el 06 de octubre, sobre un trazado que recorrerá el distrito de Ciutat Vella partiendo de la Plaza del Ayuntamiento para llegar a meta a la altura de la fachada consistorial.