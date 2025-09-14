CIRCUIT CAIXA POPULAR
Iker Gómez y María Valero ganan la Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre
La prueba reunió a 4.300 corredores en las inmediaciones de la Avenida Tres Forques, salida y meta de la prueba
Más de 400 corredores participaron en la especialidad no competitiva ‘A tu ritmo'
El XX Circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València ha regresado este domingo tras el parón estival con la XLVII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, la cita más longeva del circuito, y que ha reunido a 4.300 corredores en las inmediaciones de la Avenida Tres Forques, salida y meta de la prueba.
Iker Gómez, con un tiempo de 00:14:52 y María Valero, con 00:17:04, se han proclamado vencedores de la séptima prueba del calendario. En el cuadro masculino, han completado el podio Joshua García (00:15:08) y Alejandro Galindo (00:15:18). En féminas, Alba López (00:17:44) y María Guzman (00:18:06) han acompañado a María Valero en el cajón. Junto a los participantes en la modalidad competitiva, más de 400 han participado en la especialidad no competitiva ‘A tu ritmo’, así como en las carreras infantiles.
Recorrido
La XLVII Volta a Peu al Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre ha transcurrido a lo largo de la Avenida Tres Cruces, calle San Vicente, calle Pío IX o el aparcamiento del Cementerio General de la ciudad, entre otras zonas de los distritos de Jesús y Patraix. Organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con la Asociación de Vecinos del Barrio de San Marcelino y San Isidro, se ha disputado sobre un trazado de 5 kilómetros, distancia habitual de las pruebas del circuito.
Próxima cita
La última cita del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València será la XIV Volta a Peu de les Falles, prevista para el 06 de octubre, sobre un trazado que recorrerá el distrito de Ciutat Vella partiendo de la Plaza del Ayuntamiento para llegar a meta a la altura de la fachada consistorial.