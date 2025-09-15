Gran éxito en Alfafar de la penúltima prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera
La última prueba del Circuit tendrá lugar en Catarroja el 4 de octubre
El pasado sábado se celebró en Alfafar el XII Gran Fons Nocturn, una de las pruebas más esperadas del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera, que reunió a más de 400 corredores en una noche de deporte, convivencia y ambiente festivo.
En la categoría masculina, el triunfo fue para Carlos Jiménez Campos (independiente), que se impuso con un tiempo de 00:50:00. En segunda posición llegó Marcos Luque Cabello (C.A. Silla) con 00:51:49, seguido de Pablo París Vendrell (Club Atletisme Rickysporteam Alzira) con 00:52:10.
En la categoría femenina, la vencedora fue Nadia Vila Navarro (C.A. Xàtiva) con 01:04:50, mientras que Ouidad Falh Fjer (independiente) fue segunda con 01:05:04 y Lorena Sánchez Cervero (independiente) completó el podio con 01:06:10.
El Gran Fons Nocturn d’Alfafar no solo ofreció deporte de alto nivel, sino también un ambiente familiar y lúdico con la participación de voluntariado, clubes locales y vecinos, consolidándose como un evento referente en la comarca.
Esta cita ha sido la penúltima prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera, que cerrará su edición anual con la última carrera prevista en las próximas semanas, la Volta a Peu al Port de Catarroja. El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares a celebrar entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes son: Albal, Beniparrell, Riola, Alfafar, Catarroja, Picassent, Sueca, Alcàsser, Almussafes y Sollana.
Este circuito pretende aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas. De nuevo en esta edición, el Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras y todos los corredores y sus familiares podrán aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.
En sus nueve ediciones anteriores, el Circuit de El Corte Inglés ha conseguido una gran aceptación entre los atletas populares, que disfrutan de unos magníficos recorridos por los parajes naturales próximos al lluent del lago, cuya fauna y flora están protegidas desde hace décadas gracias a la declaración de l´Albufera como parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.
Calendario de carreras
- 16 de febrero – XIV 10K Albal “Por esa sonrisa”
- 29 de marzo – VI 10K Ciutat de Picassent
- 12 de abril – V 10K “Vila Materal” Ciutat de Sueca
- 10 de mayo – 43 Mitja Marató d´Alcàsser
- 8 de junio - XXVII 10K Beniparrell
- 21 de junio – XXVI 10K Almussafes
- 12 de julio – XXXVIII Volta a Peu Sollana
- 26 de julio – XXIII Volta a Peu pel Xúquer - Riola
- 13 de septiembre – XII Gran Fons Nocturn Alfafar
- 4 de octubre – XL 10K Port de Catarroja
