Así son las camisetas de la 10K Valencia Ibercaja

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun que desde hace más de una década abre el calendario de carreras de Valencia Ciudad del Running cada mes de enero e siempre una de las pruebas más esperadas por su espectacular y rápido circuito, por su gran ambiente y también por las prendas oficiales que cada año reparten en la bolsa del corredor. El diseño de la camiseta oficial de la próxima edición que se celebrará el 11 de enero de 2026 ha dejado de ser un misterio ya que la organización ha presentado en sus redes sociales la camiseta que recibirán todos los inscritos. Una prenda que recibirán tanto los que participen en el 10 k como en el 5K Vamos que un año más completará el programa de una gran jornada de atletismo. Se trata de una prenda que vuelve a unir tecnicidad, comodidad y un diseño con personalidad propia.

Color Lima Impulso

Por segundo año consecutivo, contará con la calidad de KIPRUN, la marca deportiva oficial de la prueba que garantiza un tejido ultraligero y máxima transpirabilidad. Con patronaje específico para hombre y mujer, con cuello redondo en ambas versiones.

Pero este año, la camiseta by Kiprun sorprende con un tono atrevido y elegante: LIMA IMPULSO, que no dejará indiferente a nadie en la salida más rápida del mundo de 10K.

La camiseta del 10K / Fernando Brevers

La camiseta del 5K / Fernando Brevers

La calavera, siempre presente

El diseño de las prendas mantiene la esencia de nuestra icónica calavera, presente de forma más sutil fundiéndose con el logo de 10K y 5K en la zona delantera a la altura del pecho. Porque esta camiseta no es solo una prenda técnica, es la identidad del 10K, una identidad propia compartida con todos los corredores.