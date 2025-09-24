La 15K Nocturna Valencia bate récords de participación

A las 22:30 horas de este sábado, 27 de septiembre tomarán la salida más de 13.000 corredores en una de las pruebas más emblemáticas del calendario de Valencia Ciudad del Running: la 15K Nocturna Valencia Gana Energía. La prueba, que se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de València, ha superado su récord de participación y hace ya más de un mes que cerró inscripciones. El 35% de la participación es femenina y el 65% masculina: "València se ha volcado con la carrera, haciendo honor a nuestro nuevo patrocinador principal, empezamos con 'ganas y energía'", destacaba el director de carrera, Rafa Blanquer.

La prueba, que se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de València, ha superado su récord de participación. / FDM VALENCI

Cambios en el circuito

Entre las novedades de este edición destaca un renovado circuito que, aunque mantiene su esencia, presenta algunas novedades: "El recorrido tiene alguna curva más cerrada, lo que hace que no sea tan rápida, aunque el circuito sigue siendo muy llano. Entre las novedades ´destaca que este año el circuito transitará hasta Mestalla y sobre todo, que cruzará varios puentes como el Puente del Real, el de las Flores, el de la Exposición y el de las Artes y las Ciencias. El resto es igual, salimos de la zona del Puerto para ir hacia el centro de la ciudad y luego, volver a la zona marítima para alcanzar la meta", explicó Rafa Blanquer.

Nuevo recorrido de la 15K Nocturna. / FDM VALENCIA

Protagonismo valenciano

Un año más, la prueba está organizada por el Valencia Club de Atletismo: "somos un club valenciano y, como tal hemos apostado por potenciar la participación valenciana. Tenemos a más de 25 equipos valencianos y estamos muy orgullosos de la respuesta del atletismo valenciano". Blanquer también quiso resaltar la creciente participación femenina: "tenemos más de 5000 mujeres inscritas y seguimos dando pasos hacia nuestro objetivo que es alcanzar el 50%".

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía es una de las pruebas consolidadas y ya clásicas de Valencia Ciudad del Running, con 12 años ya de historia. Como resaltó Rafa Blanquer, se trata del "Preámbulo del Medio Maratón y Maratón Valencia trinidad Alfonso Zurich. Esta carrera es especial porque no existe otra simillar, nocturna. Permite que los participantes disfruten de un recorrido turístico por la ciudad".

Apoyo del Ayuntamiento

La Concejala de Deportes, Rocío Gil, resaltó el prestigio y tradición con la que cuenta ya la 15K Nocturna: "Es una carrera necesaria, la única 15k nocturna. Una carrera en la que los corredores atraviesen los lugares más emblemáticos y disfrutan de la ciudad corriendo. Somos la ciudad del running y es gracias a pruebas como ésta. se trata de una puesta muy importante de la ciudad de Valencia". Gil también agradeció la implicación de empresas como Gana Energía: "Quiero daros la enhorabuena, siempre buscando que las entidades privadas se sumen a las carreras. Es de agradecer que las empresas apuesten por el deporte". La edil resaltó que València "arranca el otoño con la 15K Nocturna y esperamos que tanto los corredores locales como los que vienen de fuera disfruten de una gran carrera". En este sentido se espera un gran ambiente de público y además, la organización dispondrá de varios puntos de animación con batukadas: "Queremos 'encender la ciudad', ese es el lema de esta edición".

Presentación de la 15K Nocturna València 'Gana Energía'. / FDM VALENCIA

Gana Energía quiere Encender València

Antonio Picazo, CEO de Gana Energía se mostró muy orgulloso de formar parte de la 15K Nocturna Valencia: "Es ilusionante participar en una carrera diferente como ésta. Nosotros somos también un compañía diferente que hace sencillo un sector complicado como es el de la energía. Somos una empresa que nació en Valencia y que somos profundamente valencianos. Esperamos encender la ciudad y ser un socio de la carrera a largo plazo".

Los 13.000 participantes podrán recoger sus dorsales, camisetas oficiales y bolsa del corredor en la Feria del Corredor que se ubicará en el Polideportivo Samaranch en la Avenida de Francia el viernes 26 y el propio sábado 27.