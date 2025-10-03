Última prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera 2025, en Catarroja

Este sábado 4 de octubre, el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera 2025 llega a su fin en Catarroja para celebrar su XL 10K Port de Catarroja. Esta carrera tendrá su salida a las 18:00 horas desde el Auditorio de Catarroja, en la Avenida Diputación Provincial y recorrerá 10.000 metros discurriendo parte de ella por el Puerto de Catarroja. El Circuit vuelve a recorrer los lugares más emblemáticos de l´Horta Sud y la Ribera Baixa, en torno al mayor lago de España.

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares a celebrar entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes son: Albal, Beniparrell, Riola, Alfafar, Catarroja, Picassent, Sueca, Alcàsser, Almussafes y Sollana.

Este circuito pretende aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas. De nuevo en esta edición, el Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras y todos los corredores y sus familiares podrán aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.

En sus nueve ediciones anteriores, el Circuit de El Corte Inglés ha conseguido una gran aceptación entre los atletas populares, que disfrutan de unos magníficos recorridos por los parajes naturales próximos al lluent del lago, cuya fauna y flora están protegidas desde hace décadas gracias a la declaración de l´Albufera como parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.

En el mes de noviembre, tendrá lugar la Entrega de los Premios a los ganadores del Circuit en Riola.

Calendario de carreras