Más de 5000 corredores han disfrutado de la Volta a Les Falles en el centro de València

Ocho carreras de 5 kilómetros cada una que han recorrido distintos barrios de la Ciudad de València han formado parte del Circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València que este domingo 5 de octubre ha puesto el broche final con una de sus pruebas más emblemáticas, la XV Volta a Peu de les Falles, organizada por la Fundación Deportiva Municipal y la Junta Central Fallera.

Asi ha sido la Volta a Peu de les Falles en València / Fernando Bustamante

Más de 5000 participantes han disfrutado de una gran carrera que destaca por su recorrido que discurre por el centro de la ciudad. La Avenida Marqués de Sotelo ha acogido la salida de la prueba, que se ha iniciado con una cuenta atrás dada por la fallera Mayor de València, Berta Peiró, la Fallera Mayor Infantil, Lucía García, y la Concejala de Deportes, Rocío Gil, de forma conjunta. La carrera se ha desarrollado con un ambiente festivo durante los 5 kilómetros del recorrido y, ha transcurrido por algunos de los tramos más icónicos de Valencia para los falleros y falleras, como la calle Xàtiva, la Avenida Guillem de Castro, con la fachada del IVAM, Blanquerías, con las Torres de Serranos o la calle San Vicente entre otras. La meta estaba situada en otro de los lugares estratégicos y emblemáticos para las falleras y falleros: bajo el balcón del Ayuntamiento.

Las Falleras Mayores y sus Cortes dieron la salida / Fernando Bustamante

Los ganadores

Quique Herreros, del Redolat Team, ha sido el más rápido en la prueba competitiva con un tiempo de 00:14:40, por delante de Alejandro Galindo, con 00:14:46 y Alejandro Torres, con 00:14:48, que han completado el podio. En féminas, María Valero, del C.D. Metasport, con un tiempo de 00:16:17 ha sido la vencedora, por delante de Lucía Valero, con 00:16:46, y Alicia Álvarez, con un tiempo de 00:16:58. Estas marcas han batido todas los mejores tiempos del circuito. En los próximos días la organización dará a conocer los campeones de las distintas categorías y las clasificaciones generales del Circuit.

Enrique Herreros / Fernando Bustamante

María Valero / Fernando Bustamante

Otra gran edición del Circuit

Con la celebración de la XV Volta a Peu de les Falles concluye una temporada más el Circuit Caixa Popular de Carreres Ciutat de València, que recorre los barrios de la ciudad. En esta vigésima edición se han celebrado de nuevo ocho pruebas: XXVI Carrera Popular Galápagos 3F, X Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas, VI Volta a Peu Runners Ciutat de València, VI Volta a Peu per la Discapacitat, X Carrera José Antonio Redolat, VII Carrera Marta Fernández de Castro, XLVII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre y la XV Volta a Peu de les Falles. 40 kilómetros de competición deportiva por las calles de València que han reunido a más de 35.000 participantes entre la modalidad competitiva y la participación en la modalidad ‘A tu ritmo’.