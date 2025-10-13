🏃‍♂️ Las mejores rutas para correr en Valencia: lugares, consejos y ambiente runner

València hace ya tiempo que se ha convertido en la capital mundial de running. No solo por sus carreras de máxima categoría como el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, una de las más importantes en el circuito internacional, sino también por la amplia oferta de zonas para practicar el running por tu cuenta. Cada vez más personas se lanzan a hacer kilómetros en una ciudad ideal tanto para rodar como para hacer marcas. Además la temperatura, templada durante casi todo el año, permite a cualquier corredor enfundarse las zapatillas a cualquier hora del día.

La capital del Turia es una ciudad que respira deporte, la fiebre por el running y por ejemplo, el estreno de recintos como el Roig Arena, destacan la apuesta en firme de la ciudad por la salud y el bienestar a través del deporte al aire libre en Valencia. De hecho da igual si eres un corredor novel o experimentado en busca de hacer kilómetros para preparar la Maratón del Valencia. Esta cuenta con rutas para correr por Valencia y zonas para todos los niveles y gustos, además casi siempre puede verse a gente entrenando en ellas y disfrutando de la práctica del running como el Jardín del Turia o la Malvarrosa.

Las mejores fotos de la 5K de la Valencia / F. Calabuig

Las mejores rutas para salir a correr en València

🌿 1. Jardín del Turia: el corazón runner de Valencia

Evidentemente a casi cualquier persona que viva en València, la primera zona que le viene a la cabeza es el Jardín del Turia. El antiguo cauce del río discurre por dentro de la ciudad y es un auténtico pulmón verde, perfecto para practicar cualquier deporte al aire libre en València. Sus rutas permiten completar hasta once kilómetros de carrera desde el Parque de Cabecera hasta más allá de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Asimismo esta ruta siempre supone un placer para la vista y los sentidos, ya que descubrirás algunos de los puentes históricos de la ciudad, así como disfrutar de la tranquilidad lejos de los coches y semáforos. También es una de las rutas favoritas para el running en València por su terreno y la enorme cantidad de fuentes que hay durante todo el trayecto.

El Jardín del Turia, la autopista verde para runners en pleno centro de Valencia / JM LÓPEZ

🌊 2. Paseo Marítimo y Playa de la Malvarrosa

La cercanía de la Playa de la Malvarrosa ofrece una ruta maravillosa para los runners valencianos. Correr frente al mar es algo especial y es algo que a muchos corredores les encanta. El Paseo Martímo, lugar de algunas carreras populares durante el año, es una buena ruta para entrenar hasta la playa de la Patacona, ya sea al amanecer o al atardecer.

Eso sí: evita las horas de más sol (especialmente en verano) y lleva gafas y gorra si corres a mediodía.

La playa de la Malvarrosa, uno de los lugares favoritos para correr al amanecer / FDM

🌳 3. Parque de Cabecera y Bioparc: verde y tranquilo

El Parque de Cabecera es otra de las zonas más verdes y tranquilas par asalir a correr. Buen terreno, zonas amplias y las geniales vistas al lago con las que poder entrenar. Si tan solo quieres salir a rodar puedes quedarte ahí o enlazar con la ruta que sigue por el Jardín de Turia.

Esta es una gran opción si buscas tiradas cortas e incluso hacer un plan después del entrenamiento con agradables cafeterías para reponer fuerzas.

El Parque de Cabecera, ideal para corredores que buscan calma y naturaleza / MA Montesinos

🌆 4. Circuito del antiguo cauce del Turia al Puerto

Aunque ya hemos hablado de él, entre el Parque de Cabecera y el Bioparc arranca el Circuito del antigui cauce del Turia. Esta ruta de 11 kilómetros por el Jardín del Turia te permite llegar hasta el puerto de València. Esta es ideal para aquellos que preparan la Maratón de València con un terreno plano e inmejorable y con la recompensa final de llegar al mar.

Llegando al Puerto de Valencia tras una buena tirada larga por el Turia / MA Montesinos

🏞️ 5. Parque Central y zona de Ruzafa

Esta ruta también es ideal para la gente que vive en el centro de la ciudad o que quiere hacer solo una pequeña tirada. El Parque Central es nuevo y ofrece una ruta muy agradable en pleno barrio de Ruzafa. Además de disfrutar del deporte al aire libre en València, estarás a tan solo unos metros de uno de los barrios de moda de la ciudad, para reponer fuerzas después de un entrenamiento suave.

El Parque Central, un oasis moderno en el corazón de Ruzafa / Levante EMV

🏃 6. Bulevar Sur hasta l'Assut d'Or

Esta es otra de las rutas de running de València más populares. Prácticamente desde el Parque de Cabecera hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cualquier corredor tiene margen para sumar kilómetros a medida.

Sobre todo la zona desde Vara de Quart hasta los aledaños del Roig Arena es una ruta que se llena de runners cada tarde porque el Jardín del Túria les queda algo lejos. Aunque con los inconvenientes de los semáforos, los peatones y demás, también es una gran zona para rodar.

💡 Consejos para correr en Valencia

Sal a rodar siempre evitando las horas del día con más calor (de 12:00 a 17:00, especialmente a partir del mes de junio y hasta septiembre).

Aunque cueste madrugar aprovecha los amaneceres: la luz sobre el Turia o la Malvarrosa deja imágenes espectaculares.

deja imágenes espectaculares. Pese a que la ciudad cuente con numerosas fuentes, no olvides llevar agua

En época de sol utiliza tanto gorra como crema solar, incluso en invierno, si es durante las horas centrales del día.

📍 Bonus: las carreras más populares en Valencia

Si te animas a competir, toma nota: