Cortes de tráfico y recorrido para la carrera València Contra el Càncer

Cita en València este domingo, 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, València para la celebración de la X edición de la carrera València Contra el Cáncer, una nueva convocatoria de carácter deportivo y solidario, que dará comienzo a las 8:30 horas de la mañana, con salida desde el paseo de l’Albereda, entre el Pont de l’Exposició y el Pont de les Flors, y que incluirá diversas modalidades deportivas para todos los públicos.

La carrera se extenderá por un itinerario de seis kilómetros por el centro de la ciudad, con salida desde el Paseo de la Alameda. Recorrerá el puente de las Flores, la calle Navarro Reverter, la Porta de la Mar, el Palacio de Justicia, la plaza de Alfonso el Magnánimo, las calles de la Paz y de San Vicente Mártir, la plaza de l’Ajuntament, la avenida del Marqués de Sotelo, y las calles Xàtiva, Guillem de Castro, Blanquerías, Conde de Trénor y Pintor López, hacia la plaza de Tetuán y el puente del Real, para volver de nuevo al Paseo de la Alameda, donde se establecerá la meta.

Además, la convocatoria incluye otras pruebas deportivas, como caminata a pie, patinada y marcha nórdica. La carrera competitiva comenzará las 8:30 horas, y un cuarto de hora después se dará salida a la Patinada Popular, que irá seguida, de un recorrido de marcha nórdica, a las 9:55 horas. A las 10:00h arrancará la Caminata a pie y, de manera paralela, a partir de las 10:20 horas se realizarán actividades deportivas gratuitas sin inscripción previa.

Dispositivo especial de tráfico

Para ello, y con el objetivo de garantizar la movilidad ciudadana y el desarrollo de las convocatorias, desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha elaborado un dispositivo especial, que incluye desvíos del tráfico rodado y cortes de calles. Mientras dure la carrera, el tráfico rodado de la calle Bailén se desviará por la calle de Pelayo; y el de la calle de Quevedo saldrá por el paso inferior de Guillem de Castro-Ángel Guimerá. Asimismo, se habilitará un carril en Blanquerías para el tráfico residual del centro.

Además, las tareas del montaje de la zona de la salida y meta en el paseo de la Alameda (tramo entre el puente de la Exposición y el puente de las Flores) empezarán el sábado 18 a las 16:00 horas. En esta misma zona estará prohibido estacionar desde el sábado a las 14:00 horas hasta el domingo a las 15:00 horas; mientras que en el tramo de la Alameda que queda entre el puente del Real y el puente de la Exposición, estará prohibido estacionar desde las 22:00 horas del sábado.

De manera paralela, EMT València ha planificado nuevas rutas en un total de 40 líneas para aproximar a las personas usuarias lo máximo posible a su destino. La ciudadanía puede utilizar las líneas 4, 8, 10, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 70, 71, 81, C2, 94 y 95 para llegar al entorno del Paseo de la Alameda. Toda la información está disponible en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.

Un esfuerzo solidario

Como en cada ocasión, esta nueva edición de la carrera tendrá un marcado carácter solidario, y todos los ingresos de participación se destinarán a la investigación contra el cáncer. En estos 9 años de edición de la carrera, se ha reunido un montante total de 432.543 euros gracias a la participación de 87.181 personas.

Durante la presentación de la carrera, el pasado mes de julio, la alcaldesa María José Catalá recordó que “València es una ciudad solidaria, comprometida y que vive el deporte con pasión; y queremos que este año, la décima edición de la carrera sea una edición histórica, y se logre superar los 90.000 euros recaudados y los 18.100 participantes del año pasado”. Catalá ha señalado “el leitmotiv que compartimos todos en este ámbito, y que es alcanzar una tasa de supervivencia del cáncer del 70% en 2030”.

Asimismo, la alcaldesa destacó que “la carrera València contra el cáncer representa a una ciudad entera, corriendo unida por una causa que nos toca a todos; porque el 19 de octubre no se trata de batir marcas personales ni de llegar el primero, sino que se trata de sumar pasos, sumar fuerzas y sumar vidas porque detrás de cada dorsal hay una historia y, detrás de cada historia, una razón para seguir luchando”.