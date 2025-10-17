La XIII edición de la Carrera de Empresas València abre inscripciones la próxima semana

La XIII edición de la Carrera de Empresas València abre inscripciones el viernes 24 de enero 2025 a las 09:00 am. La carrera, el mayor evento de deporte corporativo de la Comunitat Valenciana, tuvo su primera edición en 2012 y celebrará este 2026 su décimotercera edición (las ediciones de 2020 y 2021 no pudieron celebrarse a causa de la pandemia). La CEV tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril 2026.

El plazo de inscripción arrancará el martes 21 de octubre 2025 y se extenderá hasta el 31 de marzo 2026. En caso de haber disponibilidad se permitirá inscripciones desde el 01 al 07 de abril 2026 a un coste mayor.

El precio de la inscripción para las pruebas del 5K y el 10K será (*):

Hasta el 31/10/2025: 10€ + 1€ solidario

Del 01/11/2025 al 31/12/2025: 13€ + 1€ solidario

Del 01/01/2026 al 28/02/2026: 17+1€ solidario

Del 01/03/2026 al 31/03/2026: 20+1€ solidario

Fuera de plazo en función disponibilidad: Del 01 al 7 de abril: 25€+1€

(*) A este importe debe sumarse 2€ por la licencia de día de la RFEA para los corredores que no dispongan de la licencia autonómica de la federación de atletismo de la Comunitat Valenciana.

Puedes inscribirte a través de la página web o la plataforma de inscripciones.

Precio de inscripciones. / SD

La Carrera de Empresas València

Esta edición 2026 aspira a superar los 10.000 corredores tras alcanzar los 9.400 "runnkers" inscritos en 2025. La carrera volverá a contar con sus dos circuitos, de 5k y 10k, homologados por la Real Federación Española de Atletismo. Los runnkers, lo corredores de esta prueba, pueden participar en las siguientes categorías:

La carrera ofrece dos modalidades de distancia, 5k y 10 k y cuenta con un total de 22 categorías, 11 por cada modalidad:

10 K:

Individual masculino

Individual femenino

Parejas masculino

Parejas mixto

Parejas femenino

Trio masculino

Trio mixto

Trio femenino

Cuarteto masculino

Cuarteto mixto

Cuarteto femenino

5K: