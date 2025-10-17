Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La XIII edición de la Carrera de Empresas València abre inscripciones la próxima semana

La CEV tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril 2026

Claudia Arce

La XIII edición de la Carrera de Empresas València abre inscripciones el viernes 24 de enero 2025 a las 09:00 am. La carrera, el mayor evento de deporte corporativo de la Comunitat Valenciana, tuvo su primera edición en 2012 y celebrará este 2026 su décimotercera edición (las ediciones de 2020 y 2021 no pudieron celebrarse a causa de la pandemia). La CEV tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril 2026.

El plazo de inscripción arrancará el martes 21 de octubre 2025 y se extenderá hasta el 31 de marzo 2026. En caso de haber disponibilidad se permitirá inscripciones desde el 01 al 07 de abril 2026 a un coste mayor.

 El precio de la inscripción para las pruebas del 5K y el 10K será (*):

  • Hasta el 31/10/2025: 10€ + 1€ solidario
  • Del 01/11/2025 al 31/12/2025: 13€ + 1€ solidario
  • Del 01/01/2026 al 28/02/2026: 17+1€ solidario
  • Del 01/03/2026 al 31/03/2026: 20+1€ solidario
  • Fuera de plazo en función disponibilidad: Del 01 al 7 de abril: 25€+1€

 (*) A este importe debe sumarse 2€ por la licencia de día de la RFEA para los corredores que no dispongan de la licencia autonómica de la federación de atletismo de la Comunitat Valenciana.

 Puedes inscribirte a través de la página web o la plataforma de inscripciones.

La Carrera de Empresas València

Esta edición 2026 aspira a superar los 10.000 corredores tras alcanzar los 9.400 "runnkers" inscritos en 2025. La carrera volverá a contar con sus dos circuitos, de 5k y 10k, homologados por la Real Federación Española de Atletismo. Los runnkers, lo corredores de esta prueba, pueden participar en las siguientes categorías:

 La carrera ofrece dos modalidades de distancia, 5k y 10 k y cuenta con un total de 22 categorías, 11 por cada modalidad:

10 K:

  • Individual masculino
  • Individual femenino
  • Parejas masculino
  • Parejas mixto
  • Parejas femenino
  • Trio masculino
  • Trio mixto
  • Trio femenino
  • Cuarteto masculino
  • Cuarteto mixto
  • Cuarteto femenino

5K:

  • Individual masculino
  • Individual femenino
  • Parejas masculino
  • Parejas mixto
  • Parejas femenino
  • Trio masculino
  • Trio mixto
  • Trio femenino
  • Cuarteto masculino
  • Cuarteto mixto
  • Cuarteto femenino

