Fernando Bustamante

Así ha sido la presentación del Medio Maratón de Valencia 2025

Este domingo 26 de octubre se celebra el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, una prueba que volverá a ser toda una fiesta del atletismo y que congregará en las calles de la ciudad a 25.000 corredores y corredoras procedentes de todo el mundo. La salida y meta se ubicará un año más en la Avenida dels Tarongers. La salida se dará, en oleadas. Los primeros en tomar la salida serán los atletas élite que comenzarán la carrera a las 08:25 horas.