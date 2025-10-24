Kejelcha espera romper su récord en el Medio Maratón de Valencia

La Feria de Valencia ha dado lugar a la presentación de algunos de los mejores atletas, tanto nacionales como internacionales, que competirán en el Medio Maratón de Valencia este domingo. En la llamada La Placeta, durante el sábado también se realizarán charlas relacionadas con el mundo del running así como actos clave del Medio Maratón Valencia con los atletas de élite.

Atletas femeninas

Las primeras en aparecer han sido Forten Tesfay y Agnes Jebet Nhetich. La keniana Agnes Jebet Ngetich y la etíope Fotyen Tesfay llegan al Medio Maratón de Valencia 2025 como las grandes favoritas tras su espectacular duelo del año pasado. En 2024, Ngetich se impuso con 1:03:04, récord nacional de Kenia, mientras que Tesfay fue segunda con 1:03:21, su mejor marca personal.

Presentación de las atletas del Medio Maratón de Valencia / Francisco Calabuig

Ngetich, de solo 24 años, llega en plena forma tras batir también el récord mundial de 10 km en ruta (28:46) en Valencia, una ciudad que conoce bien y donde siempre rinde al máximo. Tesfay, por su parte, ha seguido consolidándose entre las mejores fondistas del mundo y buscará revancha tras quedarse muy cerca de la victoria.

El circuito valenciano, rápido y con condiciones ideales, promete otra carrera de altísimo nivel. Todo apunta a un nuevo mano a mano entre ambas, con el récord mundial del medio maratón como posible objetivo.

“No hay venganza somos compañeras, no pienso en venganza simplemente en correr” ha respondido Tesfay al ser preguntada por una posible venganza el año pasado. Aunque tuvo una gran carrera en Berlín, la etiope no ha dado por hecho que va a tener una gran carrera en Valencia, ya que para ella ambas carreras son complicadas por la lluvia, pero diferentes.

Ngetich ha hablado de la lluvia como un posible factor positivo: “Para mi bien pero depende de mis rivales, depende de cómo esté el cuerpo ese día y cómo esté el tiempo”. Aunque el año pasado salió rápida y fuerte, no ha desvelado si esa será la estrategia usada mañana.

Atletas masculinos

Después ha sido el turno de Yomif Kejelcha y Andreas Almgren, atletas favoritos para tener la mejor marca general y europea, respectivamente.

El etíope Yomif Kejelcha y el sueco Andreas Almgren llegan al Maratón de Valencia 2025 como dos de los grandes nombres del fondo internacional, ambos en plena transición de la pista a las largas distancias y con una conexión especial con la ciudad del Turia.

Presentación de los atletas del Medio Maratón de Valencia / Francisco Calabuig

Kejelcha, de 27 años, aterriza en Valencia tras un año histórico: en octubre de 2024 batió allí el récord mundial de medio maratón con 57:30, superando por un segundo la plusmarca de Jacob Kiplimo. Con credenciales de 12:38 en 5.000 m y 26:31 en 10.000 m. Ante la respuesta de un posible récord ha respondido con gracia: "El 56:42 es muy complicado, quizás me estás pidiendo mucho, 57:30 es mi tiempo. Espero hacer mi personal, pero me estás poniendo las expectativas muy altas".

Por su parte, el sueco Andreas Almgren llega consolidado como uno de los grandes talentos europeos del fondo. Este 2025 ha firmado el récord europeo de 10 km en Valencia con 26:53 y también el continental de 5.000 m en pista (12:44.27). A sus 30 años, encara su salto al maratón con ambición, respaldado por una progresión constante y por su buen rendimiento en las rápidas calles valencianas, donde ya ha demostrado sentirse como en casa.

“La mejor carrera de mi vida empezó aquí en Valencia. Esta ciudad es muy importante para mí una segunda casa”, ha respondido sobre su relación con la ciudad del Turia. Sobre su actuación del domingo se ha mostrado confiado: “Soy mucho mejor que hace dos años, espero romper 59 y correr lo mejor posible. Romper el récord europeo es mi objetivo. ¿Seguir los 57,30 de Yomif?, le dejo ir”, ha declarado Almgren entre risas.

Ante la pregunta de qué debe suceder para que los europeos bajen de 59’ ha respondido que uno tiene que romper la barrera y demostrar que es posible. Por último, el sueco ha contado cómo ha ido modificando sus entrenamientos para llegar de la mejor forma posible y no recaer en tantas lesiones como lo hacía de joven.

Ferria del coredor de Madio Maratón de Valencia / Francisco Calabuig

Atletas españoles

Al finalizar la intervención con los corredores internacionales ha llegado el turno de los españoles. Carla Gallardo, Iago Rojo y Carlos Mayo han sido los elegidos. Llegan al Medio Maratón de Valencia 2025 como los principales nombres españoles en la prueba.

Gallardo afronta la cita en buen estado de forma, con un mejor registro de 1h12:41, y aspira a seguir acercándose a las mejores marcas nacionales tras un año de clara progresión. “He hecho una preparación muy buena. Estoy nerviosa por el simple hecho de ser Valencia, es una de las mejores medias del mundo”, ha declarado la atleta sobre como se encuentra a menos de 48 horas de competir. Sobre la marca Carla Gallardo se ha puesto como objetivo una marca ambiciosa, “Estaría muy satisfecha con 1:09, sé que está en mis piernas no sé si este domingo, pero están. Soy ambiciosa, no vengo para correr por correr”.

Atletas españoles del Medio Maratón de Valencia / Álvaro Barquero

Iago Rojo, con una marca personal de 1h01:57 en Valencia y un pasado reciente destacado en maratón (2h07:47 en 2023, también en la ciudad del Turia), llega con experiencia y solidez como uno de los referentes españoles de fondo.

Por su parte, Carlos Mayo volverá al escenario donde en 2023 firmó el récord de España de medio maratón (59:39), un registro que lo mantiene como el gran favorito nacional. Su regreso a Valencia refuerza la apuesta española por brillar en uno de los circuitos más rápidos del mundo. “El objetivo es salir vivo y llegar al Maratón. No tengo referencias porque estoy entrenando de forma diferente, pero sigo a Iago por lo que las cosas están yendo bien”.