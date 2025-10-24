V edición de la 10K Oliva Nova: inscripciones abiertas para correr sobre césped en un circuito único

La 10K de Oliva Nova vuelve el domingo 2 de noviembre de 2025 con su quinta edición y ya puedes asegurar tu dorsal para una de las experiencias más originales del calendario runner: un 10K que discurre por el corazón del Oliva Nova Beach & Golf Resort, con salida y meta junto al campo de golf.

Lo que hace diferente a esta prueba es su recorrido sobre césped técnico: la carrera atraviesa fairways y zonas próximas a lagos en más de 15 hoyos del club, lo que cambia el ritmo y exige estrategia, fuerza y buena tracción en cada zancada. No es un 10K plano al uso; es un reto perfecto para quienes buscan sensaciones nuevas y un entorno mediterráneo de postal.

Las inscripciones ya están abiertas. Si eres de los que coleccionan metas con recuerdo, toma nota: solo los primeros 600 en cruzar la meta se llevarán la medalla finisher exclusiva de este año. Motivo de sobra para apretar los cordones y salir decidido a por ella. olivanovaruning.com

La carrera mantiene su espíritu familiar y habrá prueba para menores al finalizar la cita principal, ideal para que los peques también vivan su día de running en el resort. Una oportunidad redonda para convertir el plan en una escapada deportiva en grupo.

¿Buscas comodidad total? El resort ofrece paquetes de alojamiento a pocos metros del circuito con dorsal incluido: duerme al lado de la salida, cruza la meta y en minutos estarás en la ducha… o en el spa. Habitaciones, apartamentos y villas pensadas para corredores y acompañantes, con la logística resuelta para que te centres en disfrutar y rendir.

Consejo de veteranos: llevar zapatillas con buen agarre para el césped, gestionar el ritmo en las zonas de curvas y disfrutar del paisaje entre palmeras y lagos. La 10K Oliva Nova nació con el sello de grandes referentes del fondo español y se ha ganado un sitio propio en la agenda por su recorrido distinto y el ambiente premium del complejo.

¿Te apuntas? Reserva tu plaza y corre una 10K que no se parece a ninguna otra. Inscripción y toda la información actualizada, en la web oficial de la prueba: olivanovarunning.com