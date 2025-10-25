Minuto a minuto del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 – 26 octubre

El mejor atletismo del mundo regresa a València este domingo 26 de octubre con una nueva edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. Miles de corredores volverán a hacer de Valencia la 'Ciudad del Running' en una de las pruebas más rápidas del mundo obre los 21 097,5 metros homologados, la carrera reúne a miles de corredores nacionales e internacionales en un recorrido completamente urbano, llano y diseñado para hacer marca personal. Un genial recorrido por la ciudad que cada vez engancha a más corredores.

La salida de este Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 será escalonada desde las 08:25 horas de este domingo 26 de octubre. La línea de salida estará situada en la Avenida dels Tarongers donde se concentrará la élite mundial del medio maratón junto con los participantes populares. La meta estará situada en la misma zona universitaria, en un ambiente vibrante que simboliza el espíritu deportivo de Valencia.

Organizada por Valencia Ciudad del Running y la Fundación Trinidad Alfonso, esta edición promete superar nuevamente los registros de años anteriores, consolidando a Valencia como una referencia internacional en carreras de fondo.

El Medio Maratón Valencia 2025 inicia la cuenta atrás / Fernando Bustamante

El Ayuntamiento de València junto con la Policía Local de València han preparado un dispositivo especial con cerca de 300 agentes para velar por la seguridad y el tráfico durante la celebración de la 34ª edición del Medio Maratón València Trinidad Alfonso-Zurich.

En concreto, estarán operativas 280 personas entre agentes y servicios de emergencias del Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos, CICU, Protección Civil, Centro Gestión del Tráfico, EMT y personal de la organización de la prueba durante su realización en la que participarán 25.000 corredores y corredoras.

La carrera tiene un itinerario de poco más de 21 km que discurrirá desde la avenida dels Tarongers, en dirección a la avenida del Primat Reig, pasando por la calle de Cavanilles hacia Menéndez Pidal, puente de las Glòries Valencianes, gran via Ferran el Catòlic, Ramón i Cajal, Blanqueria, calle de la Pau, plaza de L’Ajuntament, Xàtiva, Colón, Navarro Reverter, Jacinto Benavente, paseo de l’Albereda hacia Doctor JJ Dómine, Eugènia Viñes, para volver a finalizar en Tarongers. Asimismo, contará con siete salidas desde las 8:25 horas y se espera que el último deportista pase por la meta sobre las 12:00 horas. TODA LA INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE.

Horarios de salida del Medio Maratón Valencia Zurich 2025

A las 8:25 horas saldrán los atletas hasta 1h19:59

A las 8:30 horas saldrán los atletas entre 1h20:00 y 1h25:59

A las 8:35 horas saldrán los atletas entre 1h26:00 y 1h33:59

A las 8:48 horas saldrán los atletas entre 1h34:00 y 1h42:59

A las 9:01 horas saldrán los atletas entre 1h43:00 y 1h49:59

A las 9:14 horas saldrán los atletas entre 1h50:00 y 1h54:59

A las 9:27 horas saldrán los atletas a partir de 1h55:00

Acceso a los boxes / MVTA