Juan Roig: "Hemos conseguido tener el mejor Medio Maratón del mundo"

Como cada año, Juan Roig no faltó a la cita con el Medio Maratón y aunque en esta ocasión no pudo disfrutar de récords mundiales, se fue más que satisfecho con el trabajo de la organización y el apoyo de la afición.

El mecenas de la prueba destacó en declaraciones tras la carrera que "sentimos el apoyo de la afición, de la ciudad, con toda la gente que ha venido. No hemos logrado los récords pero no se pueden hacer cada año y a ver qué tal va en el Maratón".

Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025: Búscate y descarga tu foto / G. Caballero

Además, quita hierro al hecho de no haber celebrado los mejores registros este año y pone en valor el nivel de la prueba. "Yo siempre pido tranquilidad a la hora de hablar de récords, pero en la organización son ambiciosos y ya hemos conseguido tener el mejor Medio Maratón del Mundo y poco a poco nos acercamos también con el Maratón".

Lluvia y viento

Respecto a la climatología, lamentó que "normalmente no hace viento y hoy hemos tenido lluvia y viento, el año que viene tendremos otra oportunidad". Además, añadió que "es un gran éxito de organización, el 60% son extranjeros que vienen a esta ciudad y sitúan a la Comunitat en el mapa, así que estamos muy satisfechos".

Juan Roig, en la salida del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. / Germán Caballero

Paco Borao, satisfecho

El presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao dijo que finalmente hubo "un récord de participación". "Hemos tenido 27.200 corredores en la línea de salida, que creo que es un récord bestial para una Media Maratón", destacó.

"La meteorología es la única cosa en la que, de momento, no podemos meter mano y lo hemos afrontado y hemos hecho tiempos muy parecidos. No olvidemos que estamos tratando de batir récords que son nuestros, en el masculino y el femenino. Hemos batido el récord de Europa y en femenino ha hecho la mejor marca del año", subrayó.

"Estamos felices y contentos y orgullosos de dar a València el espectáculo de paz, salud y fuerza", añadió Borao.

Respecto al Maratón dijo que "el objetivo es siempre el mismo: batir el récord del mundo". "Esto es deporte y el más objetivo que hay, el más veloz es el que gana y queremos intentar batir el récord. Tenemos un circuito llano, un ambiente de calor a los corredores como no hay otra ciudad en el mundo y lo más importantes es que llevamos 35 años de Medio y 45 de Maratón sin ninguna desgracia", destacó.