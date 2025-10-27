El Ayuntamiento de Castelló reafirma su compromiso con Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló

Castelló de la Plana se prepara nuevamente para celebrar, el próximo domingo 22 de febrero, dos de los eventos deportivos más importantes de su calendario: la 16º edición de la Marató bp Castelló y la 13º edición del 10K FACSA Castelló. Pruebas que se superan año tras año en cuanto a participación y relevancia entre los y las runners, atrayendo a la élite del deporte mundial, así como a corredores profesionales y aficionados.

Organizadas conjuntamente por el Club d’Atletisme Running Castelló en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, estas carreras esperan superar las cifras de la pasada edición, que ha aumentado un 7% respecto al año pasado.

Concretando detalles

Durante la mañana, Iracema Cambronero, Presidenta del Club y Juanma Medina, director de las carreras se han reunido con Maica Hurtado y César Lapica, para detallar y concretar el programa de las pruebas y de un fin de semana que convierte a Castelló en el epicentro del running a nivel nacional e internacional. Maica Hurtado afirma, "es de las citas más importantes dentro del calendario deportivo de la ciudad que sitúan a Castellón en la élite del atletismo a nivel mundial”.

El Ayuntamiento de Castelló, a través de sus diversas áreas y con el respaldo de Maica Hurtado, concejala de Deportes, junto a César Lapica, Gerente del Patronato de Deporte; María España, concejala de Educación y Cultura; Arantxa Miralles, concejala de Turismo, y la alcaldesa Begoña Carrasco, siguen impulsando mejoras significativas en las infraestructuras y servicios relacionados con las pruebas. Esta semana se visitará la Maratón Internacional de Oporto con el objetivo de seguir promocionando las pruebas castellonenses y potenciar su visibilidad.