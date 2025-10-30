El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València ya tiene ganadores 2025

El XX Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València ya tiene a sus campeones. Tras un intenso calendario con 8 pruebas disputadas por los barrios y pedanías de la ciudad, los corredores Borja Añón Blasco (C.D. Metaesport Riba-roja de Túria) y Alba López Pons (Serrano Club Atletismo) se han proclamado vencedores absolutos de la edición 2025, consolidando un año que ha vuelto a batir récords de participación y emoción. “Desde la Fundación Deportiva Municipal, queremos trasladar nuestra felicitación a todos los galardonados en esta edición tan especial, donde la fuerza y el compromiso del deporte valenciano con nuestra ciudad ha sido más importante que nunca”, ha señalado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

En categoría masculina, Borja Añón Blasco revalidó su título de 2024 y se alzó de nuevo con la victoria final tras una temporada en la que logró puntuar en la mayoría de las citas. Le acompañaron en el podio Santiago Brunet Cabrera y Joshua García Galán, ambos representantes del Serrano Club Atletismo, que completaron un top-3 de altísimo nivel.

Las mejores imágenes de la X carrera José Antonio Redolat, quinta cita del Circuit de Carreres Caixa Popular / SD

En la categoría femenina, el título fue para la subcampeona en 2024, Alba López Pons, del Serrano Club Atletismo, seguido de María Guzmán Lleida (Redolat Team) y Raquel Landín Cobos (The Kenyan Urban Way), tres nombres habituales en las pruebas más rápidas del calendario popular valenciano.

“El Circuito de Carreras de la FDM es el germen del running en nuestra ciudad: la antesala desde la que muchas personas tienen sus primeras experiencias corriendo, a su ritmo, en familia… Es una puerta abierta que invita a participar en el deporte popular desde nuestros barrios y a practicar hábitos saludables en València”, ha insistido la edil.

Por otro lado, el Serrano Club Atletismo reafirmó su dominio colectivo al imponerse en la clasificación masculina por equipos, por delante del C.D. Metaesport Riba-roja de Túria y el Redolat Team. En el apartado femenino, la victoria fue para el Redolat Team, que superó al C.D. Metaesport y al Serrano Club Atletismo, evidenciando la enorme igualdad entre los grandes clubes valencianos.

Búscate en la Carrera Redolat del Circuit de Carreres Caixa popular /

El jueves 6 de noviembre, la gala de entrega de premios

Esta vigésima edición ha tenido un sabor especial. El circuito, organizado por la Fundación Deportiva Municipal con el apoyo de Caja Popular, conmemorará su 20º cumpleaños con la tradicional gala de entrega de premios el próximo jueves 6 de noviembre. Una cita imprescindible para los que han formado parte de esta gran familia del running y para todos los que quieran descubrir como València se ha convertido, paso a paso, en una de las capitales mundiales de las carreras populares.

Veinte años después de su nacimiento, el Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València sigue consolidado como una de las iniciativas deportivas más queridas por los corredores populares, con miles de participantes que cada temporada llenan las calles de la ciudad de esfuerzo, compañerismo y pasión por correr.