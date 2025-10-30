La Generalitat revalida su colaboración con el running de Castelló

La Generalitat reafirma su apoyo a Marató bp Castelló y del 10K FACSA Castelló que se desarrollará el próximo domingo 22 de febrero de 2026. La carrera de 42k cumple dieciséis ediciones y la prueba de 10k celebra su décimotercer aniversario en un momento de máxima expectación gracias a la participación y resultados de Yomif Kejelcha.

Las más de 3.000 personas participantes volverán a correr el circuito oficial arropados por el público asistente, que vive la prueba como uno de los acontecimientos imprescindibles del calendario deportivo de la Comunitat Valenciana. Una competición que, gracias a la etiqueta World Athletics Road Race Label, otorgada por el órgano de gobierno del running a nivel internacional, posiciona la prueba y a Castelló en la élite del atletismo.

La Generalitat, asegura en un comunicado "ha demostrado un año más el compromiso con los deportistas valencianos y su respaldo a los eventos que promueven los valores de respeto, convivencia y deportividad a través de la marca Comunitat de l’Esport, que tiene como objetivo posicionar a la Comunitat Valenciana como un referente en el ámbito deportivo".

Valoración de Luis Cervera

El director general de Deporte, Luis Cervera ha señalado “la honda tradición que tienen estas pruebas en el calendario del running de la Comunitat Valenciana, unas carreras conocidas por todos los corredores populares por su excelente organización y las buenas sensaciones que transmiten a los participantes”. De esta manera, Cervera ha reafirmado “el apoyo inequívoco de la Generalitat a la Marató bp Castelló y a la 10K FACSA Castelló, dos hitos a los que deseamos larga vida deportiva y por ello desde la Dirección General de Deporte apoyamos para que en esta edición vuelvan a ser un éxito de participación y se puedan superar los 3.000 participantes de la edición anterior”.

Según el Club d’Atletisme Running Castelló, organizadores de las carreras, este año hay expectación por los atletas que miran a Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló como un circuito rápido en el que que han acogido con fuerza esta edición del evento.

Más información e inscripciones, en este enlace.