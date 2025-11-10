Kiprun Pacer, la aplicación gratuita para preparar el 10K Valencia Ibercaja

Las inscripciones para la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, primera gran cita de 2026 en Valencia Ciudad del Running y que se celebrará el domingo 11 de enero, va camino de agotar un año más sus 16.000 dorsales disponibles. La prueba está ya en el tramo final de inscripción por lo que todos los que quieran estrenar el año con el mítico 10k valenciano, no deben dormirse.

Planes de entrenamiento con Kiprun Pacer

Entre las novedades de esta edición destaca la posibilidad de preparar la prueba con los planes de entrenamiento de Kiprun Pacer, la nueva aplicación de planes de running gratuita de Decathlon. La aplicación se puede descargar de forma gratuita y permite crear planes de entrenamiento personalizados tanto para el 10K como para su 'hermana pequeña' la 5K Vamos que se celebrará de forma paralela también el 11 de enero.

Con su aplicación gratuita de planes de entrenamiento, Kiprun Pacer, la marca técnica KIPRUN ayudará a cientos de corredores a prepararse a fondo para alcanzar tu objetivo el próximo 11 de enero.

Descarga Kiprun Pacer para crear gratis tu plan de entrenamiento personalizado, tanto para la carrera de 5 kilómetros como para la de 10 kilómetros.

Descarga gratuita

La aplicación ofrece planes de entrenamiento gratuitos, personalizados y evolutivos, adaptados a las metas de tiempo de cada usuario, su nivel, condición física y disponibilidad. Kiprun Pacer cubre distancias como maratones, medias maratones, carreras de 5 y 10 kilómetros y rutas de senderismo que varían entre los 5 y los 400 kilómetros.

Planes de entrenamiento adaptados a todos / SD

Las estadísticas muestran que aproximadamente 1 de cada 2 corredores en todo el mundo se lesiona mientras entrena, y el 30 % tiene miedo de no alcanzar su objetivo/cruzar la línea de meta o de no disfrutar de su esfuerzo. En respuesta a estos dos puntos débiles, la aplicación Kiprun Pacer llega para brindar a los corredores una experiencia de primera clase para ayudarlos a lograr su próximo desafío, desde el momento en que se inscriben en una carrera hasta el día del evento.

Cómo funciona?

Al descargar la aplicación Kiprun Pacer, los usuarios deben especificar los detalles de la carrera y el tiempo objetivo que se han propuesto. Para aquellos que no tienen claro su tiempo objetivo, la app incluye una fase de evaluación para determinar su Velocidad Aeróbica Máxima (MAS) mediante la prueba Semi-Cooper, que consiste en correr durante seis minutos y dividir la distancia recorrida por 100. Asimismo, los usuarios pueden introducir sus marcas personales, lo que mejora la precisión del algoritmo y les ofrece un plan de entrenamiento personalizado hasta el día de la carrera, con un seguimiento semanal y diario adaptado a su disponibilidad.

Las sesiones de entrenamiento pueden seguirse a través de la aplicación mientras corren o transferirse al reloj. La actividad se sincroniza automáticamente con Kiprun Pacer (compatible con relojes Apple, Garmin, Polar, Suunto, Coros y Fitbit), aunque también puede añadirse manualmente. La app se ajusta a los cambios y ofrece días de descanso a quienes experimenten molestias. Además, durante toda la preparación, y en función del nivel y rendimiento del usuario, proporciona información sobre la probabilidad de éxito según su experiencia y compromiso con el entrenamiento.

Kiprun Pacer ofrece un enfoque holístico, con recomendaciones sobre nutrición, hidratación, sesiones de recuperación y asesoramiento cardiovascular. La aplicación incluye planes específicos para trail running, que integran el ciclismo y ofrecen una visión integral del entrenamiento 360°. Además, permite crear planes para mejorar o mantener el nivel de carrera incluso cuando no se está preparando una competición.

Una app de éxito global