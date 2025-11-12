El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València repasa sus 20 años de historia con una exposición en La Petxina.

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València sigue dando pasos en la celebración de sus 20 años de historia. Dentro de los actos de conmemoración de estas dos décadas de andadura, el Circuit ha puesto en marcha una muestra expositiva que viene a repasar los principales hitos de la gran cita del deporte popular valenciano. “Desde la Fundación Deportiva Municipal conmemoramos estas dos décadas con un recorrido gráfico por la historia de nuestro circuito de carreras”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Con esta iniciativa, queremos poner en valor el arraigo del running en València y la fuerza de nuestro tejido asociativo, deportistas y colaboradores, que son el auténtico motor del deporte valenciano año tras año”, ha explicado.

Fecha y lugar

La exposición se inauguró durante la tarde del pasado jueves, coincidiendo con la celebración de la Gala final del Circuit de este 2025 y ante la presencia de 200 corredores populares, que fueron los primeros en poder contemplar este recorrido, junto con la concejala de Deportes, Rocío Gil. De esta manera, desde esta misma semana y hasta después de Navidad, los vecinos y vecinas, así como las personas que visiten la ciudad pueden acercarse al vestíbulo principal del Complejo Deportivo Cultural La Petxina para contemplar una exposición que resalta los principales hitos, anécdotas, grandes cifras e historia en general del Circuit.

A través de paneles de gran formato, la exposición refleja los principales propósitos de esta competición popular, como es ofrecer a la ciudadanía una gran plataforma deportiva que, además, ha vertebrado y expandido la actividad física en la ciudad por todos los barrios, convirtiéndose en un elemento de alta importancia en la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas. “Animamos a la ciudadanía a acercarse al complejo de La Petxina para visitar esta exposición y conocer de primera mano cómo ha ido germinando la semilla del running en nuestra ciudad a través del paso del tiempo, y el papel revitalizador del circuito en el deporte popular de València”, ha manifestado Rocío Gil.

20 años de historia

La muestra repasa los comienzos del Circuit, con 361 corredores en su primera prueba en el barrio de Orriols en 2005, hasta las actuales carreras con más de 5.000 participantes, pasando por un gran número de curiosidades y datos. Todo ello, además, se completa con objetos relevantes del día a día del Circuit durante estos 20 años, como trofeos históricos, avances tecnológicos o algunas camisetas.

Impulsada por la Fundación Deportiva Municipal de València, la muestra está coordinada por el equipo de Running CV, el principal medio especialista en running valenciano. Con el apoyo de Caixa Popular, la exposición viajará después en un formato más reducido por algunas oficinas del principal patrocinador del Circuit.