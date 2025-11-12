El Pas Ras al Port agota sus 3000 dorsales

Este miércoles 12 de noviembre se ha presentado en El Corte Inglés de Avenida de Francia la 37 edición del Pas Ras al Port de València, una de las pruebas pioneras del atletismo popular en la ciudad que recorrerá el Paseo Marítimo y la Marina Real, cruzando el puente giratorio del canal de Copa América. Esta edición se celebrará el domingo 14 de diciembre, a partir de la 9 de la mañana, y recibirá a los 3.000 corredores inscritos ya que han agotado dos dorsales disponibles. De nuevo en esta edición, la distancia de la prueba estará homologada por la RFEA lo que dará validez a las marcas conseguidas para todos aquellos participantes que tengan la licencia federativa en vigor.

Puesta de largo

El acto ha contado con Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia; Marta Vilallonga, jefa de gabinete de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia; Elvira Bioque, presidenta del Club d´Atletisme Poblats Marítims, y Víctor Hernández, director regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés. También ha asistido la presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Mª José Orugo.

El Pas Ras recorrerá el Puerto y Paseo Marítimo / F. Calabuig

En esta prueba atlética, organizada por el Club de Atletismo Poblats Marítims con la colaboración de El Corte Inglés, las distancias a recorrer serán de 500 m. para la categoría hasta 9 años, de 1.000 m. para la categoría de 10 a 13 años, de 1.500 m. para la categoría de 14 a 17 años, y de 10.000 m. homologados para las restantes categorías: Junior (sub 20) – 18 – 19 años, Promesa (sub 23) – 20, 21 y 22 años, Senior – de 23 a 34 años, Veterano (máster) – a partir de 35 años, Veterano A – de 35 a 44 años, Veterano B – de 45 a 54 años, Veterano C – de 55 años en adelante.

Con su primera edición en 1987, el Pas Ras es ya un clásico de las carreras urbanas de Valencia, un evento deportivo que cuenta con la participación de cerca de 3.000 atletas, con un recorrido incomparable por la fachada marítima de Valencia donde el azul omnipresente del mar acompaña a los corredores durante todo el recorrido.

Feria de la Carrera

El Corte Inglés Avenida de Francia acogerá en su planta de Deportes, el viernes 12 y el sábado 13 de diciembre, la Feria del Corredor donde los participantes recogerán el material para realizar la carrera, incluido el dorsal.

La aportación solidaria de 1€ por corredor la destinará APORTEM a la compra de material deportivo para niños en situación de exclusión social.