Éxito deportivo en el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera cerró una nueva edición con gran participación y un alto nivel competitivo en todas las categorías. Centenares de corredores y corredoras disfrutaron del ambiente festivo y solidario de las pruebas celebradas en las localidades del entorno del parque natural, consolidando el circuito como una cita imprescindible del calendario popular valenciano. Y es que, en total, ha habido más de 220 finishers del circuito.

La organización, junto con El Corte Inglés y los clubes y ayuntamientos participantes, destacó el excelente comportamiento de los atletas y el compromiso de los clubes con los valores del deporte sostenible y solidario.

Cuadro de honor de ganadores y ganadoras del circuito 2025

Junior Promesa – Masculino

Javier Rada Rodríguez – SDUPV Francisco Pérez Garrido – SDUPV Carles Signes Albelda – Olaso Team Carcaixent

Master – Masculino

Jose Vicente Martí Albiñana – SDUPV Jose Ernesto Montagud Martí – Independiente Salvador Carbonell Andreu – Pas a Pas Paterna

Master – Femenino

Vicenta Viñes Gimeno – Independiente Maria Jose Ballester Domingo – C.A. Almussafes Maria José Sanz Viñoles – Independiente

Senior – Masculino

Santiago Toledo Rodríguez – Green Power Sports Team Arturo Saavedra Rea – C.A. Almussafes Máximo Hilario Álvarez Lucas – Petit Comité Sportsteam

Senior – Femenino

Carme Martínez Nogueroles – C.A. Sollana María Tornero Hernández – Petit Comité Sportsteam Mónica Soria Calvet – C.A. Alcàsser

Veterano A – Masculino

Carlos Jimenez Campos – Independiente Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde’s Team

Veterano A – Femenino

Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta Yolanda Gallego Ballester – C.A. Rickysporteam Alzira

Veterano B – Masculino

Miguel Vázquez Fernández – C.A. Benetússer Eduardo Alcon Giner – S.D. Correcaminos Rafael Asins Martinez – C.A. Benetússer

Veterano B – Femenino

Ouidad Falh Fjer – Independiente Marta Santoyo Valls – Petit Comité Sportsteam Eugenia Rosa Sena – Escuela del Corredor Paco Milán

Veterano C – Masculino

Alfonso García López – Green Power Sportsteam David Panduro González – C.A. Benetússer Juan Miguel Picazo López – Green Power Sportsteam

Veterano C – Femenino

Beatriz Ferrer Valverde – Taulains Alfafar Cristina Atanasio Lloret – C.A. Almussafes Ester García Castillo – Independiente

Absoluta – Masculina

Carlos Jimenez Campos – Independiente Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde’s Team

Absoluta – Femenina

Ouidad Falh Fjer – Independiente Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta

Equipos Masculinos

Cobarde’s Team Green Power Sports Team SDUPV

Equipos Femeninos

Petit Comité Sportsteam SDUPV Green Power Sportsteam

El circuito cierra así una edición marcada por la alta participación y el excelente nivel organizativo. La próxima edición promete nuevas sorpresas y seguirá apostando por el deporte como vehículo de solidaridad y respeto al entorno natural de l’Albufera. La Gala de Entrega de Premios se celebró el pasado viernes en la Sala Cultural Braham de Riola.