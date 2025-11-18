Éxito deportivo en el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera
La Gala de Entrega de Premios tuvo lugar el pasado viernes en Riola
El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera cerró una nueva edición con gran participación y un alto nivel competitivo en todas las categorías. Centenares de corredores y corredoras disfrutaron del ambiente festivo y solidario de las pruebas celebradas en las localidades del entorno del parque natural, consolidando el circuito como una cita imprescindible del calendario popular valenciano. Y es que, en total, ha habido más de 220 finishers del circuito.
La organización, junto con El Corte Inglés y los clubes y ayuntamientos participantes, destacó el excelente comportamiento de los atletas y el compromiso de los clubes con los valores del deporte sostenible y solidario.
Cuadro de honor de ganadores y ganadoras del circuito 2025
Junior Promesa – Masculino
- Javier Rada Rodríguez – SDUPV
- Francisco Pérez Garrido – SDUPV
- Carles Signes Albelda – Olaso Team Carcaixent
Master – Masculino
- Jose Vicente Martí Albiñana – SDUPV
- Jose Ernesto Montagud Martí – Independiente
- Salvador Carbonell Andreu – Pas a Pas Paterna
Master – Femenino
- Vicenta Viñes Gimeno – Independiente
- Maria Jose Ballester Domingo – C.A. Almussafes
- Maria José Sanz Viñoles – Independiente
Senior – Masculino
- Santiago Toledo Rodríguez – Green Power Sports Team
- Arturo Saavedra Rea – C.A. Almussafes
- Máximo Hilario Álvarez Lucas – Petit Comité Sportsteam
Senior – Femenino
- Carme Martínez Nogueroles – C.A. Sollana
- María Tornero Hernández – Petit Comité Sportsteam
- Mónica Soria Calvet – C.A. Alcàsser
Veterano A – Masculino
- Carlos Jimenez Campos – Independiente
- Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira
- Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde’s Team
Veterano A – Femenino
- Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam
- Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta
- Yolanda Gallego Ballester – C.A. Rickysporteam Alzira
Veterano B – Masculino
- Miguel Vázquez Fernández – C.A. Benetússer
- Eduardo Alcon Giner – S.D. Correcaminos
- Rafael Asins Martinez – C.A. Benetússer
Veterano B – Femenino
- Ouidad Falh Fjer – Independiente
- Marta Santoyo Valls – Petit Comité Sportsteam
- Eugenia Rosa Sena – Escuela del Corredor Paco Milán
Veterano C – Masculino
- Alfonso García López – Green Power Sportsteam
- David Panduro González – C.A. Benetússer
- Juan Miguel Picazo López – Green Power Sportsteam
Veterano C – Femenino
- Beatriz Ferrer Valverde – Taulains Alfafar
- Cristina Atanasio Lloret – C.A. Almussafes
- Ester García Castillo – Independiente
Absoluta – Masculina
- Carlos Jimenez Campos – Independiente
- Pablo París Vendrell – C.A. Rickysporteam Alzira
- Carlos Alcañiz Carbonell – Cobarde’s Team
Absoluta – Femenina
- Ouidad Falh Fjer – Independiente
- Verónica Saiz Riocerezo – Green Power Sportsteam
- Raquel Veintimilla Gálvez – La Grupeta
Equipos Masculinos
- Cobarde’s Team
- Green Power Sports Team
- SDUPV
Equipos Femeninos
- Petit Comité Sportsteam
- SDUPV
- Green Power Sportsteam
El circuito cierra así una edición marcada por la alta participación y el excelente nivel organizativo. La próxima edición promete nuevas sorpresas y seguirá apostando por el deporte como vehículo de solidaridad y respeto al entorno natural de l’Albufera. La Gala de Entrega de Premios se celebró el pasado viernes en la Sala Cultural Braham de Riola.
