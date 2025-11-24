"Nos acercamos a Nueva York, Londres o Berlín en participación extranjera en el Maratón Valencia"

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich del 7 de diciembre será el más multitudinario de la historia con la presencia de 36.000 participantes, que agotaron los dorsales en apenas ocho días, pero tambien alcanzará un récord en cuanto a participación extranjera, ya que el 67% de los corredores inscritos provienen de fuera de España, aumentando el porcentaje del año pasado y demostrando la internacionalización de la carrera, que contará este año con participantes de 150 países diferentes.

El reparto de inscritos se completa con 19% de participantes de la Comunitat Valenciana y un 14% del resto de autonomías de España, tal y como se hizo público este lunes durante la presenación de los espectaculares datos turísticos de esta 45ª edición.

Juan Botella, director general de la SD Correcaminos, destacó en declaraciones a Superdeporte que "estamos en una edición con más de 36.000 personas inscritas de más de 150 países. Los europeos son los más presentes por su proximidad geográfica, como los casos de Francia, Inglaterrra, Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica son las naciones más representadas, lo que supone un 67% de extranjeros y un nuevo récord de corredores que vienen del extranjero y que suponen unos números que prácticamente nos acercan a las otras grandes carreras del mundo como Nueva York, Londres o Berlín, que tienen más o menos esos porcentajes de participación extranjera".

Fernando Bustamante

A ello añadió que "estas cifras permiten a la ciudad disfrutar de un enorme impacto económico y de gasto turístico de este evento, que en el informe que anualmente elabora el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económica) reportó casi 40 millones de euros de gasto turístico por parte de participantes y acompañantes en la edición de 2024 y que podría superarse con las actuales cifras de inscritos. “Sigamos cuidando esta carrera como lo que es, algo más que una prueba de atletismo, un motor económico para Valencia y la Comunitat Valenciana en pleno mes de diciembre”, ha sentenciado Botella.

Este reparto geográfico de los participantes provoca que la ocupación hotelera en la ciudad de València, según la previsión de datos cotejados por Visit Valencia, registre una media superior al 90% de ocupación en las vísperas de la gran cita deportiva.

Ana Ortells

La directora general de CACSA, Ana Ortells, destacó que "llevamos 14 ó 15 añsos juntos y el Maratón está en nuestro ADN. Renovamos el acuerdo con el Maratón cuatro años y nos llena de orgullo ver cómo esta meta y esta pasarela en la Ciudad de las Ciencias es el lugar donde se hacen realidad el sueño de tantos participantes, a los que invitamos a aprovechar las promociones y descuentos que tendrán en las entradas al Museo, al Hemisféric o al Oceanogràfic".

Paula Llobet

Por su parte, la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, señala que el Maratón se ha consolidado como uno de los grandes embajadores internacionales de nuestra ciudad. “Su impacto turístico es evidente: la ocupación hotelera el fin de semana del evento alcanzó el 87% en 2023 y el 91,7% en 2024. Estimamos que este año esté en torno al 90%, esta semana tendremos ya el sondeo previo. Que los dorsales se agotaran en dos semanas confirma el atractivo de la prueba y su capacidad para desestacionalizar y dinamizar diciembre, uno de los meses más tranquilos del calendario turístico. El Maratón no es solo deporte: es una carta de presentación al mundo y una celebración de nuestra identidad como ciudad abierta, saludable, mediterránea y comprometida con el deporte”, ha apuntado Llobet.

La camiseta y la medalla del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, expuestas ya en la Ciudad de las Artes y las Ciencias / Fernando Bustamante

José Pablo Vázquez

Muchos de estos corredores que visitan Valencia lo hacen a través de WelcomeToValencia, la plataforma turística del Maratón Valencia junto a Transvia, la cual cuenta con 80 alojamientos asociados y 3100 habitaciones disponibles. “Welcome to Valencia no solo sirve para llenar hoteles. Es un proyecto que posiciona a la ciudad y mejora al sector turístico. Protegemos al corredor y protegemos la reputación de nuestra ciudad”, ha explicado José Pablo Vázquez, director general de Transvia Sport. A través de WelcomeToValencia las personas que han reservado su estancia se benefician de las especiales condiciones del programa, no solo en la tarifa final, si no con servicios añadidos como como late check out, desayuno adaptado el día de carrera y desde las 5:30h, o traslado gratuito a la salida, entre otras.

José Manuel Camarero

José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, que colabora con la carrera para dar visibilidad a los principales destinos turísticos de la Comunitat Valenciana en diferentes soportes en los puntos kilométricos a los largo del recorrido, ha apuntado que “el Maratón Valencia es un ejemplo de imagen turística no solo de Valencia, sino de toda la Comunitat, en la que hasta el propio corredor valenciano se ve beneficiado de tener el mejor maratón del mundo”.

Enorme cobertura televisiva del Maratón

La imagen de la Ciutat de les Arts i les Ciències en su espectacular salida e inigualable meta, junto al resto del recorrido por la ciudad, podrá verse prácticamente en todo el planeta, ya que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich volverá a ser la carrera de 42,195 kilómetros más difundida del mundo, pues ya ha confirmado la emisión en directo o diferido de 414 canales de TV de todos los continentes.