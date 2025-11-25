La Pobla de Farnals abre las inscripciones para la San Silvestre Solidaria en favor de UNICEF

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals y el Club Esportiu La Pobla han abierto las inscripciones para la San Silvestre 2025, una edición 100% solidaria cuya recaudación se destinará íntegramente a UNICEF, en apoyo a la ayuda humanitaria en Gaza. La carrera tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, con salida y meta en la plaza del Ayuntamiento (plaza San Vicente, 1).

Este 2025 se celebra la 11.ª edición de esta prueba navideña, que combina deporte, solidaridad, participación familiar y mucha creatividad para disfrazarse. El Ayuntamiento prevé superar las cifras de participación del año anterior y consolidar el evento como una de las citas deportivas y sociales más importantes del municipio.

Inscripciones

Las inscripciones para la San Silvestre 2025 ya están disponibles a través de la plataforma CronoRunner, tanto para la carrera Absoluta como para las pruebas Infantiles.

En el caso de la prueba Absoluta de 5 kilómetros, la inscripción tiene un coste de 3 euros y la recaudación íntegra se destinará a UNICEF para apoyar la ayuda humanitaria en Gaza. El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 12 de diciembre a las 11:59 horas.

Por otro lado, las carreras Infantiles cuentan con inscripción gratuita, también gestionada mediante CronoRunner, y además podrán formalizarse el mismo día del evento hasta las 16:30 horas.

Entrega de dorsales y bolsa del corredor

La entrega de dorsales se realizará en la Plaza Generalitat. El horario para la recogida de dorsales de la categoría Absoluta será de 15:30 a 18:00 horas, mientras que en el caso de las carreras Infantiles podrán retirarse hasta el inicio de cada prueba. La carrera Absoluta tendrá bolsa del corredor que podrá incluir diferentes obsequios para disfrutar del evento navideño.

Carreras infantiles

Las pruebas comenzarán a las 17:00 horas y estarán organizadas en seis categorías por edades, cada una con su distancia adaptada:

* Pre-Chupetín (nacidos en 2023–2024): 50 m

* Chupetín (2022–2021): 100 m

* Prebenjamín (2019–2020): 250 m

* Benjamín (2017–2018): 500 m

* Alevín (2015–2016): 750 m

* Infantil (2013–2014): 1.000 m

Al finalizar cada prueba, se entregarán trofeos a los primeros clasificados. Además, todas las niñas y niños participantes recibirán una merienda.

Carrera absoluta 5K

La prueba absoluta de 5 kilómetros iniciará a las 18:30 horas y recorrerá el casco urbano de La Pobla de Farnals.

Categorías (femenina y masculina):

* Cadete–Juvenil: 2008–2012

* Senior: 2007–1981

* Veteranos: nacidos en 1980 y anteriores

* Locales: personas empadronadas en La Pobla de Farnals

Entrega de trofeos

La entrega de trofeos de las categorías Absolutas tendrá lugar sobre las 19:30 horas en plaza San Vicente Ferrer, delante del Ayuntamiento. Allí se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría (los galardones no serán acumulativos).

Además, se otorgarán dos premios especiales para reconocer la creatividad de los corredores: uno al disfraz de grupo más original y otro al disfraz individual más original, añadiendo un toque festivo y divertido a la prueba.