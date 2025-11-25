Sorteados los 93 dorsales para Valencia Ciudad del Running 2026.

La Fundación Deportiva Municipal ya ha sorteado los 93 dorsales para carreras en la Valencia Ciudad del Running en 2026. Un sorteo realizado entre las 846 personas que completaron las 8 pruebas del XX Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de Valencia, de entre las más de 5.000 que se apuntaron a lo largo del curso. De esta manera, la FDM premia la fidelidad, el compromiso y la entrega de cada una de estas personas que han disputado hasta el último metro cada una de las carreras populares del Circuito en este 2025 que está a punto de terminar.

Carreras y el número de dorsales que se han sorteado por cada una de ellas

– Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026. 25 dorsales.

– 5K Valencia Vamos (11 de enero de 2026). 10 dorsales.

– 10K Valencia Ibercaja Ibercaja by Kiprun (11 de enero de 2025). 10 dorsales.

– 15K València abierta al Mar (26 de abril de 2025). 10 dorsales.

– 15K Nocturna Valencia Gana Energía (26 de septiembre de 2025). 10 dorsales.

– Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich (25 de octubre de 2025). 4 dorsales.

– Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. 4 dorsales.

– Pas Ras al Port de València. 10 dorsales.

– Carrera de las Empresas València. 10 dorsales.

Datos de interés

En el siguiente enlace está el listado de los 846 participantes en el sorteo y el número asignado para el mismo.

Aquí se puede ver el vídeo con el sorteo de los dorsales.

Aquí se pueden consultar los nombres de los ganadores del sorteo

Y aquí el certificado oficial generado por la app en la que se ha realizado el sorteo.

Dorsales y carreras asignadas

Tras saber los 93 números agraciados aleatoriamente, se ha procedido de la siguiente manera:

Los números del 1 al 25 serán para el Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026.

Los números del 26 al 35 serán para el 5K Valencia Vamos.

Los números del 36 al 45 serán para el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun.

Los números del 46 al 55 serán para el 15K València abierta al Mar.

Los números del 56 al 65 serán para el 15K Nocturna Valencia Gana Energía.

Los números del 66 al 79 serán para el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Los números del 70 al 73 serán para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Los números del 74 al 83 serán para el Pas Ras al Port de València.

Los números del 84 al 93 serán para la Carrera de las Empresas.

En las próximas horas, se enviará un nuevo correo a todos con los números premiados y la manera de proceder para canjear el dorsal. También publicaremos el sorteo en las redes sociales del Circuito.

Este jueves 27 de noviembre, presentación de la XXI Edición

El Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de Valencia 2026 está a la vuelta de la esquina, y este jueves 27 de noviembre se presentará el calendario y las principales novedades en la sede de Caixa Popular. De nuevo, ocho serán las citas que componen esta XXI Edición del Circuit, manteniendo tanto las pruebas como las distancias (también las homologadas) con respecto a la edición de 2025. De esta manera, el jueves se conocerán ya las fechas de cada una de las pruebas, así como las instrucciones para inscribirse en cada una de las diferentes categorías.