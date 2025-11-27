Ocho carreras, ocho miradas: València corre por la inclusión y el austismo en el XXI Circuit de Carreres

El XXI Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de València fue presentado oficialmente este jueves 27 de noviembre en la sede de Caixa Popular del Parque Tecnológico de Paterna, en un acto que reunió a instituciones, patrocinadores, entidades sociales y representantes del mundo fallero. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, y el responsable de Entidades Deportivas de Caixa Popular, Sergio Monleón, encabezaron un encuentro en el que se desvelaron todas las novedades de un circuito que, año tras año, refuerza su identidad como referente del deporte popular valenciano.

La cita volvió a subrayar la unión entre administraciones, empresas, clubes, voluntariado y entidades sociales que hacen posible un proyecto que combina competición, participación ciudadana, comunidad e inclusión. Con más de 40 nacionalidades representadas, el circuito se afianza como uno de los programas deportivos más diversos y seguidos de la ciudad.

Ocho carreras para un circuito consolidado

La edición 2026 consta de ocho pruebas de 5.000 metros, varias de ellas homologadas, con salidas distribuidas por distintos barrios de València para llevar el deporte a todos los puntos de la ciudad. La primera cita será la XXVII Carrera Popular Galápagos 3F, que se celebrará el 18 de enero a las 9:00 horas, con salida en la avenida Tres Cruces y la colaboración del Club Atletismo Galápagos. Es un clásico del calendario y uno de los inicios de temporada más multitudinarios.

El circuito continuará el 1 de febrero, también a las 9:00 horas, con la XI Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas”, una de las pruebas homologadas del programa. Los corredores partirán desde la avenida de Francia bajo la organización del C.A. Never Stop Running. Quince días después, el 15 de febrero, llegará la tercera prueba: la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, igualmente homologada, con salida en la avenida Aragón 15 y de la mano del club Runners Ciutat de València.

Tras una pausa, el calendario regresará en primavera con la VII Volta a Peu per la Discapacitat, prevista para el 25 de abril a las 18:00 horas, una carrera especialmente significativa por su espíritu integrador y el trabajo conjunto con la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Le seguirá, el 10 de mayo a las 9:00 horas, la XI Carrera José Antonio Redolat, otra de las pruebas homologadas, con salida desde la calle Maestro Rodrigo y organizada por el Redolat Team.

El mes de mayo cerrará con la VIII Carrera Marta Fernández de Castro, que tendrá lugar el 24 de mayo a las 9:00 horas. Este 5K homologado partirá desde el Paseo de la Alameda 47A y contará con la colaboración del Team 3FDC.

Ya en septiembre, el circuito retomará la actividad con una de las pruebas más tradicionales de barrio: la XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, que se disputará el 20 de septiembre a las 9:00 horas desde la avenida Tres Cruces, con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Sant Marcel·lí y Sant Isidre.

La última carrera del año será la XVI Volta a Peu de les Falles, que se celebrará el 4 de octubre a las 9:00 horas, con salida en la calle Marqués de Sotelo y la colaboración de la Junta Central Fallera, un cierre festivo que une deporte, tradición y participación ciudadana.

Novedades para los corredores: dorsal preferente y premio a la fidelidad

En la presentación se anunciaron diversas novedades para esta edición. Una de las más destacadas será la creación del dorsal preferente, reservado a quienes completen las ocho pruebas, lo que les permitirá salir desde la primera línea en cada carrera. A ello se suma la camiseta finisher, que reconocerá el esfuerzo de quienes culminen todo el circuito. Con estas medidas, la organización busca poner en valor la constancia de los participantes y premiar a quienes ya han acompañado al circuito en ediciones anteriores.

Además, se recordó que las inscripciones se abrirán el 16 de diciembre tanto en la web de la Fundación Deportiva Municipal como en la del propio Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València.

Un circuito dedicado al autismo: ocho carreras, ocho miradas

Este año, el circuito tendrá un fuerte componente social: estará dedicado a la sensibilización sobre el autismo. Varias asociaciones y entidades especializadas trabajarán conjuntamente para convertir cada carrera en un capítulo distinto que acerque a la ciudadanía a la realidad de las personas autistas.

En su intervención, Sergio Monleón destacó la importancia de este hilo conductor: “Presentamos algo más que un circuito. Presentamos un relato común. Cada carrera será una mirada para entender el autismo desde la música, el deporte, el sentido de pertenencia y, sobre todo, la inclusión. Cuando conectamos la carrera, conectamos a València”.

Las entidades implicadas se encargarán de difundir mensajes específicos en cada prueba, otorgando al deporte un papel pedagógico y transformador.

Reconocimientos, alianzas y un camino de 20 años

Durante el acto se entregaron reconocimientos por el 20º aniversario del circuito a marcas y colaboradores históricos como Coca-Cola, El Corte Inglés, Intersport, Cárnicas Serrano y la Fundación Trinidad Alfonso. Todos ellos reiteraron su compromiso con la promoción del deporte popular y la convivencia ciudadana.

Monleón subrayó que este circuito es posible “gracias a la dedicación de la Fundación Deportiva Municipal, los clubes, las entidades colaboradoras y una comunidad que cree en el deporte como vía de inclusión y convivencia”.

La presencia de la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, reforzó el vínculo entre la fiesta grande de la ciudad y el deporte popular. Prades agradeció que “se ponga en valor la palabra germanor” y destacó la importancia de fomentar el deporte en una València que “se une para avanzar”.

“Un circuito inolvidable”

La concejala Rocío Gil cerró el acto con un mensaje que apeló directamente a la fuerza colectiva del circuito: “Volver aquí un año más significa volver a encontrarnos. Lo especial del circuito es la unión entre patrocinadores, voluntarios y entidades sociales. Este año lo hacemos por el autismo. Cinco entidades hemos hecho ‘match’ para crear un hilo conductor con lemas que ayudarán a la ciudadanía a comprender esta realidad. Entre todos haremos un circuito inolvidable”.

Con un calendario firme, una vertiente social más potente que nunca y un tejido colaborativo en crecimiento, el XXI Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Ciutat de València se prepara para vivir una edición que combinará deporte, emoción y compromiso en cada uno de sus 5.000 metros.