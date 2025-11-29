Germán Caballero

El Maratón Valencia 2025 arranca sus preparativos a una semana de la carrera

La 'Ciudad del Running' aguarda la llegada de la gran cita del deporte en Valencia con una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. La carrera ya se ha establecido como una de las más importantes no solo de España sino a nivel mundial. La edición del Maratón Valencia 2025 se celebrará el próximo 7 de diciembre, así que ya muchos corredores estarán ultimando su fase de afinamiento para los 42 kilómetros valencianos. Más información