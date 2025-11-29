El Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025 coge forma: primeros preparativos en Les Arts

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025 ya está aquí. Dentro de siete días miles de corredores élite y populares llenarán la Ciudad del Running con la gran cita deportiva que acoge València. Un año más este 42K, considerado uno de los mejores del mundo, volverá a llenar de color las calles de la ciudad.

La organización de la carrera ya ha iniciado los preparativos para la gran cita del domingo 7 de diciembre. En concreto se ha iniciado el montaje de lo que será la meta del Maratón Valencia. De nuevo el magnífico entorno de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias a los pies de l'Hemisfèric que verá pasar a los corredores buscando los metros finales de la carrera.

En las imágenes se puede ver la estructura del cartel de meta que ya está montada así como las gradas supletorias para ver el final de la carrera y la plataforma por la que pasarán los participantes por encima del lago de Les Arts.

Maratón Valencia 2025: Así se prepara la meta de la carrera /

Una edición más el Maratón de València arrancará en el Puente de Monteolivete, por donde cruzarán los miles de participantes, dejando una maravillosa fotografía con el Palacio de las Artes Reina Sofía a un lado. La meta seguirá en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, cerrando el círculo y con una imagen para el recuerdo. Las calles en esa zona son avenidas amplias por lo que es una gran salida para los 42KM en València.

El recorrido, en general, es bastante plano y tan solo acumula 76 metros de desnivel a lo largo de los 42 kilómetros, de hecho, el punto máximo de 31 metros. El asfalto es liso, las avenidas más amplias de València y un circuito ideal para buscar una gran marca personal, evidentemente, homologado por la World Athletics. Así pues los corredores pueden planear una buena estrategia de carrera con ritmo sostenidos, fundamentales para la larga distancia.