El keniano Kipkirui Langat y la etíope Ayehu Tesfahun ganan el Maratón Elche-Alicante

El keniano Kipkirui Langat y la etíope Ayehu Tesfahun han sido los ganadores, en categoría masculina y femenina, respectivamente, de la primera edición del Maratón Internacional Elche-Alicante, prueba disputada este domingo en la que han competido cerca de 4.000 corredores.

Los fondistas africanos, tal y como estaba previsto, han sido los grandes favoritos en una prueba completamente llana y que ha discurrido durante gran parte de su trazado en paralelo al mar.

La prueba ha tenido su salida en el centro de Elche con la presencia del alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quienes también han recibido a los corredores en la llegada.

Langat ha cruzado la meta con una marca de 02:12:54 y ha estado escoltado en el podio por sus compatriotas Hiskel Tewelde, segundo (02:13:39) y Kenneth Kiprop, tercero 02:13:58.

La etíope Ayehu Tesfahun fue la primera mujer en cruzar la meta, situada en el Puerto de Alicante, con un tiempo de 02:35:02. La africana no tuvo rival en una prueba en la que la española Mercedes Velasco (02:51:52) y la francesa Magalie Veron (02:53:09), fueron segunda y tercera, respectivamente.