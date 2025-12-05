El espectáculo del Maratón de Valencia, por À Punt

El domingo, a las 8:15 h desde la plaza de la maratón de la Ciudad de las Artes y las Ciencias arrancará la primera de las nueve salidas previstas en esta 45.ª edición, que este año promete grandes emociones y algún que otro récord. Poco más de dos horas después cruzará la meta, ubicada sobre el lago del Hemisfèric de València, el primer clasificado y, con él, todo un rosario de corredores y corredoras. Una imagen icónica que será retransmitida por más de 400 cadenas de todo el mundo. Para la ocasión, un año más, À Punt, fiel a su cita, ha preparado un despliegue sin precedentes.

Cerca de 36.000 participantes tomarán las calles de la ciudad en una de las citas obligadas para la afición a las carreras populares y también dentro de la programación de À Punt. La cadena autonómica valenciana, de nuevo, hará un gran esfuerzo para trasladar la emoción y el carácter espectacular de una prueba que se encuentra, por calidad y cantidad de participantes, entre las mejores del mundo.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 14 h, À Punt tiene previsto retransmitir la prueba prestando atención a la élite, pero también, este año más que nunca, a los miles de atletas populares que lucharán por el sueño de completar los 42.195 kilómetros.

El encargado de narrar la carrera será Ximo Tamarit, que estará muy bien acompañado por Fernando Miñana, jefe de comunicación de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, y por José Garay, entrenador de atletas y referente para muchos corredores populares.

Para la ocasión, el equipo de À Punt lo reforzarán las periodistas Amparo Salmerón y María Gómez. Ellas serán las encargadas de trasladar el ambiente en las calles de València, pero también las emociones de un buen grupo de atletas de élite y populares presentes en esta edición de récords.

Presentacion de la Elite Nacional del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. / Germán Caballero

El Valencia Basket recibe al Gran Canaria en À Punt

Poco después del Maratón, en el Roig Arena arrancará el duelo entre el Valencia Basket y el Spar Gran Canaria (15:30 h por la web, www.apuntmedia.es) correspondiente a la jornada 10 de la Liga Femenina Endesa.

Las de Rubén Burgos se miden al antepenúltimo de la tabla con el objetivo de hacer olvidar la dura derrota sufrida en Salamanca ante el Perfumerías Avenida.

El conjunto taronja, vigente campeón de Liga, es ahora tercero por detrás del Spar Girona y del Casademont Zaragoza. Los encargados de trasladar toda la emoción de este duelo serán Josep Carbonell y Nacho Rodilla.

La Banda, minut i resultat

La oferta deportiva del fin de semana en À Punt se completará con la emisión, el domingo a las 23:15 h, del programa La Banda, minut i resultat.

Nada más finalizar la jornada futbolística, ofrece en un formato televisivo informativo y dinámico el repaso de los partidos de los equipos valencianos y de los principales duelos de la jornada en primera y segunda división. El Elche-Girona, Valencia-Sevilla y Depor-Castellón serán los platos fuertes del programa del próximo domingo.

Agenda deportiva Punt a punt

El programa radiofónico de Lluís Urrutia de esta semana ofrecerá su carrusel a partir de las 11 de la mañana de este sábado y en él no faltarán partidos destacados como el de primera división que, desde la Cerámica, enfrentará a las 14 h al Villarreal con el Getafe. La sobremesa continuará con los partidos de fútbol de primera, segunda y tercera federación, así como el de la Copa del Rey de Rugby entre la Santboiana y el Valencia RC a las 16 h. La tarde seguirá con la Superliga masculina hasta las 20 h, cuando Gomis y Miki (Eduardo García Belda) retransmitirán el partido de primera división de fútbol sala entre el Jaén Paraíso Interior y el Family Cash de Alzira.

El domingo no faltará desde las 8 h la Maratón de València con invitados y el protagonismo de los participantes. La carrera del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 a partir de las 14 h, el partido de baloncesto femenino entre el Valencia Basket y el Spar Gran Canaria desde el Roig Arena (15:30 h), el partido de primera división entre el Elche-Girona desde el Martínez Valero (14 h) y a partir de las 16:30 h el partido desde Mestalla entre el Valencia y el Sevilla.

El lunes 8 de diciembre el programa Punt a punt ofrecerá a partir de las 21 h el enfrentamiento entre Osasuna y el Levante, y el miércoles 10 de diciembre, a las 18:45 h, el partido de la Champions entre el Villarreal y el Copenhague.