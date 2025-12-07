Fernando Bustamante

Juan Roig hace balance del Maratón Valencia 2025

Juan Roig no faltó a su habitual comparecencia de prensa junto a Paco Borao al final del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, y en primer lugar quiso destacar el éxito de participación y el haber logrado la sostenibilidad del evento. "El objetivo era que fuera sostenible en todos los aspectos, económico sobre todo, por si solo se mantiene ya y es un objetivo cumplido, igual que los 36.000 corredores. Hemos llegado la ciudad y pedimos disculpas a los ciudadanos porque es imposible hacer tortillas sin romper huevos, hay tráfico pero es bonito para toda la ciudad".