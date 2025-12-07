María José Catalá: "El plan del día era animar a los corredores"

En un día con fútbol, baloncesto y Maratón, la alcaldesa de València no se perdió el primer gran evento deportivo del día y disfrutó hasta el final de la gran cita atlética del año, en la que se dieron cita 36.000 corredores. Una fiesta del deporte popular que puso en valor María José Català a la conclusión del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

"El Maratón siempre es una buena noticia para València por el ambiente, porque todos los valencianos salen a animar a los corredores y porque hemos tenido unos días espectaculares de ocupación. La ciudad es extraordinaria para correr por el tiempo, por el clima, por la orografía de la ciudad, es una ciudad muy agradable para disfrutar de la gastronomía, de nuestra oferta de ocio en general. Para el corredor es una gran experiencia, pero también para la ciudad, que también disfruta con estos acontecimientos".

La ciudad ha adquirido mucha cultura del running, la organización lo ha hecho muy bien, los vecinos tienen mucha empatía con los corredores y han salido a animar, el plan del día es animar a los corredores, toda la ciudad se vuelca. Al final hay complicaciones de movilidad, pero entendemos que es el día de salir a correr, con los niños, a animar a los corredores. Hemos ido de la mano el Maratón y la ciudad, con entendimiento, empatía, cariño y eso hace que el Maratón sea óptimo.

María José Catalá, junto a Juan Roig, Paco Borao y José Díez, felicitando al ganador. / Fernando Bustamante

"Es un modelo de sostenibilidad, de deporte, de vida saludable, con un turismo de calidad, que disfruta la ciudad. es el segundo año que tenemos la medición de la huella de carbono, un reconocimiento a la apuesta por la sostenibilidad", añadía Catalá.

Tiempo en meta

Pero al margen de lo que supone el Maratón para la ciudad, la alcaldesa quiso poner también en valor la espectacular marca femenina que logró la etíope Joyciline Jepkosgei, ganadora de la carrera con el mejor tiempo del año. "La marca de las chicas ha sido espectacular y posicionar a València con esa marca ya es una buena noticia para todos y todas. Ya tenemos un 23% de corredoras mujeres y esto nos posiciona aún más y estoy segura de que el año que viene vamos a ganar mucha participación femenina".

Carril running

Respecto a la zona de entrenamiento de muchos de los maratonianos, Catalá destacó que "estamos mejorando el carril running, mejorando la iluminación y dentro de un tiempo tendremos una sorpresa relacionada con esto, con la iluminación, es una apuesta muy sólida. La ciudad no se entendería sin el Río y el Río no se entendería sin el corredor".