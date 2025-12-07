MARATÓN VALENCIA
Paco Borao: "Vienen a correr al paraíso del Maratón"
El presidente de la SD Correcaminos y del Maratón destaca el atractivo de la prueba para corredores de todo el mundo
Apuesta por seguir creciendo, pero siempre que ello no haga retroceder en calidad
Una vez más, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich acabó con éxito de participación y de organización y, más allá de los récords, Paco Borao quiso poner en valor este aspecto a la conclusión de la prueba de este domingo.
"Estoy más que satisfecho por seguir manteniendo el objetivo olímpico, cada vez hacer las cosas más grandes y mejores. No podemos querer ser más grandes sin controlar la calidad, no podemos perder ni un gramo de calidad en el crecimiento y en eso hemos estado estos años".
De ahí que prefiera no poner un próximo reto de participación ahora mismo. "Un compromiso lo daremos la semana que viene, desde la organización queremos crecer, pero en esa línea de calidad".
Récord anual femenino
Y en cuanto a los tiempos, Borao destacó que "hemos logrado la mejor marca del año en las chicas, no hay más que ver el abanico de nacionalidades, vienen a correr al paraíso de la imagen y de circuito de Maratón, de ahí nacen los mejores tiempos y récords que todos buscan mejorar".
Corredores de Japón
Respecto a la palabras de Juan Roig, en las que bromeaba destapando un compromiso de Borao por el que debía lograr que vinieran 500 japoneses en la próxima edición, el presidente de Correcaminos se limitó a señalar que "voy a Japón a vender el maratón". Y es que están convencidos de que después de que Suguru Osako lograra el récord del país asiático en la distancia, puede haber un efecto llamada que va a potenciar la propia organización promocionando el Maratón en Japón. Nada imposible teniendo en cuenta el incremento constante de participación extranjera en la prueba, con corredores y corredoras de 150 países.
