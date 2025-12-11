Recorrido y cortes de tráfico de la 10K Pas Ras al Port

Otro domingo con carrera en València. Después del Maratón Valencia, este domingo 14 de diciembre, se celebra una nueva edición de la carrera 10K más antigua de la ciudad. La 37ª edición de la 10K Pas Ras al Port recorrerá este domingo La Marina y la playa del Cabanyal, en una nueva convocatoria que sumará también la celebración del Campeonato Autonómico de 10Km en ruta para atletas federados por la FACV.

La prueba dará comienzo a las 9:00 horas, y tendrá una duración prevista de unos 90 minutos, hasta las 10:30 horas. La mayor parte del itinerario tiene lugar por el interior del Puerto, por lo que prácticamente no tendrá afecciones al tráfico rodado, aunque si que hay restricciones de aparcamiento que afectan. Desde el Centro de Gestión de Tráfico se recuerda la prohibición de estacionar, desde las 22:00 horas del sábado 13 hasta las 11:00 horas del domingo 14, a ambos lados del vial a la altura del tinglado número 2 del Puerto, así como desde el Edificio del Reloj hasta la antigua grúa portuaria, y también a ambos lados del Paseo de Neptuno.

Recorrido

Los corredores y corredoras participantes partirán desde el Paseo de la Remor, a la altura del Edificio Lanzadera, en dirección hacia el Edificio del Reloj. Desde aquí, el itinerario de la carrera pasa por delante de los tinglados en dirección hacia la Lonja de los Pescadores, y cruza el puente móvil hacia el Paseo de Neptuno. Seguirá por las calles de José Ballester Gozalvo y Eugenia Viñes para entrar otra vez en La Marina, de nuevo desde el Paseo de Neptuno. Allí, las y los atletas entrarán por la calle del Doctor Marcos Sopena hacia el puente móvil, por el vial en dirección hacia la Lonja de los Pescadores y, desde allí, continuarán hacia el Edificio del Reloj para volver a entrar en el Paseo de la Remor por el carril bici. Al final del tinglado 2, el recorrido girará hacia la derecha para pasar por detrás de los edificios EDEM, Lanzadera y antigua base Alinghi, y seguirá hacia el edificio Veles e Vents para bordearlo y llegar hasta la meta.

En total, una distancia de 10 kilómetros homologados, en el que se dará validez a las marcas conseguidas por aquellos participantes que tengan la licencia federativa en vigor por la Comunidad Valenciana.

Recorrido de la prueba. / SD

De manera paralela, se celebrará también una convocatoria infantil, con carreras de menores distancias: 500 metros para la 1ª categoría de edad (6ª 9 años); 1.000 metros para la 2ª categoría (10 a 13 años); y 1.500 metros para la 3ª categoría (14 a 17 años). Además, la organización tiene previsto efectuar clasificaciones independientes en función de las siguientes categorías establecidas: Sub 20 (18 y 19 años), Sub 23 (20, 21 y 22 años), Senior (23 hasta 34 años), Veterano A (35 a 44 años), Veterano B (45 a 54 años), y Veterano C (desde 55 años en adelante). En todos los casos, se contempla que cumplan las edades determinadas en el presente año.

Trofeos y premios

La entrega de trofeos y premios tendrá lugar al finalizar la carrera absoluta. Se entregarán trofeos a los 3 primeros atletas clasificados en cada una de las categorías masculina y femenina. Además, habrá un premio para el club con más atletas que finalicen la prueba y, igual que el año pasado, se entregará un premio al club o empresa portuaria con más atletas femeninas que finalicen la prueba.

Para las personas trabajadoras del sector portuario que tomen parte en la prueba se establecerá una clasificación opcional con trofeos a los 3 primeros en cada categoría: masculina y femenina. Y también se prevé un premio para la empresa portuaria con más atletas que finalicen la prueba. En cuanto a las categorías menores, se celebrará una entrega de premios una vez finalizadas las diferentes pruebas, con un trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría.

Además de los premios, se ha previsto una compensación especial en el caso de superar el récord de la prueba, tanto en categoría masculina como en femenina. En estos momentos las mejores marcas están en posesión de Hassane Ahouchar (récord masculino desde 2016, con una marca de 29:40); y de Alicia Álvarez Gutiérrez (récord femenino desde 2024, con una marca de 34:53).