La 15K Nocturna Valencia Gana Energía confirma su fecha para 2026

Tras una grandiosa 12ª edición de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, la organización de la prueba valenciana afronta la recta final del año anunciando la fecha de su próxima edición. Será el 26 de septiembre de 2026, fecha en la que miles de corredores volverán a tomar las calles de Valencia Ciudad del Running bajo la luna.

Una prueba diseñada por y para los valencianos

Con un circuito completamente llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo, la prueba ofrece al corredor la oportunidad única de disfrutar del running en una carrera nocturna y de hacerlo sobre un trazado que recorre lugares icónicos como el Estadio de Mestalla, el Puente del Real, la calle de la Paz, la Plaza de la Reina, la Plaza del Ayuntamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros.

Consolidada como un evento deportivo que año tras año supera sus cifras de participación, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía logró reunir a más de 13.000 inscritos el pasado mes de septiembre. Un censo donde la presencia mayoritaria es de corredores valencianos, que han convertido la carrera para cita obligada para dar la bienvenida al calendario de otoño. No en vano, la prueba forma parte del proyecto Valencia Ciudad del Running y representa el pistoletazo de salida para retos de mayor distancia como el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Dispuestos a encender la ciudad de la mano de Gana Energía

Gana Energía se estrenó en la 12ª edición como title sponsor de esta prueba nocturna. Una apuesta en la que ambas entidades sumaron sus fuerzas con un claro objetivo: encender la ciudad junto a los corredores y dar visibilidad a una carrera que combina el esfuerzo deportivo con el orgullo de ciudad.

Más información: www.15knocturnavalencia.com