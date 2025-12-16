El Medio Maratón Valencia cuelga el cartel de no hay dorsales

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2026 ha colgado ya el cartel de no hay dorsales. Tras agotar el 50 por ciento de sus plazas en el periodo de fidelidad con 12.599 corredores inscritos, el pasado 17 de noviembre tuvo lugar el sorteo con tras el cual ya se han cubierto las 25.000 plazas disponibles una vez finalizado el periodo de inscripción para los agraciados y cubrir las inscripciones no formalizadas desde la lista de espera. La cita para 2026 será el 25 de octubre.

Nuevo sistema

Este año ha cambiado el sistema de inscripción con importante novedades pero con la misma respuesta. La principal es la entrada en juego del 'ballot' o sorteo, utilizando así el mismo sistema que es ya habitual desde hace años en las principales carreras del mundo, incluidos los maratones majors.

Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025: Búscate y descarga tu foto / G. Caballero

Pero la organización, a cargo de la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València, ha seguido premiando la fidelidad de los corredores por lo que el sorteo no ha sido total. Los y las corredores que tenían dorsal para este 2025, han tenido un periodo preferencial de 4 años días para 'renovar' su inscripción y por tanto, adquirir su dorsal para 2026. Así, todos los inscritos en esta edición, de 2025, tendrán la opción de inscribirse preferencialmente en la de 2026 sin entrar en el sorteo. Sin embargo, el resto de corredores que ya quieran inscribirse cuando se abra el plazo general, sí tendrán que hacerlo a través de sorteo. Otra novedad destacada es que ha desaparecido el pack que incluía la inscripción conjunta a Medio Maratón y Maratón.