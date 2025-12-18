RunCáncer afronta la recta final de su 11ª edición con la celebración de dos carreras y seis marchas y una solidaridad imparable

El circuito RunCáncer Valencia, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', entra en su recta final tras 10 meses de actividad deportiva, solidaria y multitudinaria a lo largo de la provincia de Valencia. Esta 11ª edición ha vuelto a movilizar a miles de personas en la lucha contra el cáncer a través del deporte, con marchas y carreras 100% solidarias cuya recaudación íntegra se destina a financiar proyectos de investigación oncológica.

Desde su inicio el pasado 2 de marzo en Rafelbunyol, el circuito ha recorrido cada rincón de la provincia con 110 marchas y 11 carreras, consolidándose como el evento 100% solidario más importante del calendario deportivo.

Dos carreras: Picassent y Alcàsser

La 11ª edición de RunCáncer encara su tramo final de 2025 con la celebración de dos carreras y seis marchas. Las dos citas con carrera tendrán lugar en Picassent y Alcàsser. Ambos municipios, con sus Juntas Locales al frente, lo están dando todo para ofrecer el mayor movimiento solidario contra el cáncer y por la vida posible.

Picassent, tras tener que aplazar sus pruebas previstas para el día 14 por la alerta roja, recibirá a los corredores y marchadores súper solidarios el domingo 21 de diciembre. Los participantes recorrerán 8 kilómetros en la modalidad de marcha y 10 kilómetros en la modalidad de carrera.

Las personas que ya tenían su dorsal para el día 14 pueden acudir a la zona de salida y participar con el mismo. Las inscripciones online siguen abiertas hasta este jueves 18 a las 23:59h en la web de RunCáncer.

Por su parte, Alcàsser despedirá el año de RunCáncer 2025 a lo grande con su querida carrera y marcha el próximo domingo 28 de diciembre. El municipio ha preparado un circuito de 3 kilómetros para los marchadores y otro de 10 kilómetros para los corredores. Las inscripciones 100% solidarias siguen disponibles en la web de RunCáncer hasta el 26 de diciembre a las 14:00 horas. Todos aquellos que quieran participar y no se hayan inscrito online, pueden hacerlo acudiendo a la zona de salida el mismo día del evento y adquirir sus dorsales, tanto para la carrera como para la marcha.

Más de 18.000 participantes en el RunCáncer Valencia / RunCáncer

Las últimas marchas de 2025

Además de las marchas de Picassent y Alcàsser, que se celebran junto a sus carreras, las localidades de Massamagrell el día 20, y Faura, Olocau y Mislata el día 28. Todas ellas están preparando sus calles para ofreceros la mejor recta final posible repleta de solidaridad y vida.

Las personas súper solidarias que quieran participar pueden adquirir su dorsal de forma online en la web de RunCáncer, en los comercios colaboradores en cada municipio o en la zona de salida de las pruebas, hasta 30 minutos antes del inicio.

El 100% de la recaudación de RunCáncer se destina a financiar proyectos predoctorales que permiten a jóvenes investigadores desarrollar sus estudios en centros de referencia en Valencia. Desde 2016, se han financiado más de 50 proyectos, consolidando a la Junta Provincial como una de las que más apuesta por la investigación predoctoral en España. Estas ayudas se prolongan hasta cuatro años y suponen 88.000 euros cada una (22.000 euros por año).