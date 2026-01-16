RunCáncer Alcàsser celebra su carrera de 10K el próximo domingo 25 de enero

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', hace parada en la localidad valenciana de Alcàsser el próximo domingo 25 de enero.

La carrera y marcha de Alcàsser contra el Cáncer estaba prevista para el 28 de diciembre como cierre de la edición 2025, pero tuvieron que ser aplazadas tras decretar el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la alerta por lluvias.

De este modo, las pruebas se celebrarán el próximo domingo 25 de enero con la misma o más ilusión si cabe, y con una Junta Local, un Ayuntamiento y un Club de Atletismo, el de Alcàsser, implicados al 100% en la causa. Además, la recaudación lograda en esta jornada ya se sumará a la de la edición 2026 de RunCáncer.

Inscripciones aún disponibles: 5 euros 100% solidarios

La salida de la carrera será a las 9:00 horas, mientras que los marchadores comenzarán su caminata a partir de las 10:00 horas. Todos los participantes, tanto de marcha como la carrera, tomarán la salida desde la Plaça del Castell de Alcàsser.

Los corredores realizarán un circuito de 10 kilómetros, y los marchadores de tres. Las inscripciones siguen disponibles de forma online en la web de RunCáncer, pudiendo luego recoger los dorsales en la zona de salida el mismo día de la prueba. Asimismo, cabe recordar que los dorsales para esta marcha también se pueden conseguir de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, así como en los comercios locales adheridos.

Imagen de archivo de la carrera en 2024. / sd

Inscripciones Alcàsser contra el Cáncer

Cabe recordar que RunCáncer Valencia cerró en 2025 su edición más multitudinaria con 113.752 participantes y 564.228 euros de recaudación 100% solidaria, que se destinó de forma íntegra a financiar proyectos de investigación oncológica.

Asimismo, el circuito está ultimando los detalles de su 12ª edición que arrancará de forma oficial en el mes de marzo, aunque la organización avanzará los datos de este nuevo año en la presentación de RunCáncer Valencia 2026, prevista para el 19 de febrero.

Balance RunCáncer Valencia

1.ª edición 2015 : 66.245 euros y +13.000 participantes

: 66.245 euros y +13.000 participantes 2.ª edición 2016 : 146.865 euros y +29.000 participantes

: 146.865 euros y +29.000 participantes 3.ª edición 2017 : 252.462 euros y +59.000 participantes

: 252.462 euros y +59.000 participantes 4.ª edición 2018 : 309.135 euros y +68.000 participantes

: 309.135 euros y +68.000 participantes 5.ª edición 2019 : 340.885 euros y +80.000 participantes

: 340.885 euros y +80.000 participantes 6.ª edición 2020 : 151.580 euros y +35.000 participantes

: 151.580 euros y +35.000 participantes 7.ª edición 2021 : 231.887 euros y +55.000 participantes

: 231.887 euros y +55.000 participantes 8.ª edición 2022 : 363.775 euros y +78.700 participantes

: 363.775 euros y +78.700 participantes 9.ª edición 2023 : 439.300 euros y +94.000 participantes

: 439.300 euros y +94.000 participantes 10.ª edición 2024 : 501.671 euros y +103.000 participantes

: 501.671 euros y +103.000 participantes 11.ª edición 2025: 564.228 euros y +113.000 participantes

Total: 3.367.137 euros y 732.292 participantes