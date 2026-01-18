Récord de participación en la Carrera Popular Galápagos 3F

València ha vivido este domingo una auténtica fiesta del running popular con la celebración de la XXVII Carrera Popular Galápagos 3F, primera cita del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2026, que ha reunido a 6.800 participantes, cifra récord desde su incorporación al calendario del circuito. La prueba, disputada a lo largo de la Avenida Tres Cruces y por las calles del barrio de Tres Forques, ha congregado a deportistas de todas las edades y niveles en una jornada festiva de deporte y convivencia.

La carrera, con un recorrido de 5 kilómetros, ha estado marcada por el frío, como ya viene siendo habitual cada temporada en el estreno del Circuit. Eso no ha impedido una participación masiva, demostrando que Valencia es la Ciudad del Running. Un ambiente sensacional para empezar el año y que ha ido acompañado de un gran nivel deportivo.

Borja Añón, a su entrada a meta en la Carrera Galápagos de 2026. / Eduardo Ripoll

Ganadores

En categoría masculina, el vigente campeón Borja Añón ha comenzado fuerte la temporada y se ha impuesto con un tiempo de 14:58, el único de todos los participantes en bajar de 15:00. En el podio le ha acompañado su compañero de equipo en el CD Metasport de Riba-roja, Pablo García; y Rubén Merino, de CA Poblats Marítims.

En categoría femenina, la olímpica en Tokyo 2020 Laura Méndez (Serrano Club de Atletismo) ha demostrado seguir en plena forma y se ha impuesto con solvencia marcando un tiempo en meta de 16:46, más de medio minuto de ventaja sobre la segunda clasificada, María Guzmán (Redolat Team). Ha completado el podio la atleta del Club Mur i Castell-Blumaq Marta Gómez.

Laura Méndez, ganadora de la primera prueba de 2026 del Circuit Caixa Popular Ciutat de València. / Eduardo Ripoll

Bajo el lema 'Por el autismo'

La edición de este año del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de Valencia se celebra bajo el lema 'Por el Autismo'. Esta iniciativa busca visibilizar y apoyar el trabajo de entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias. La Galápagos 3F ha sido la primera de las ocho pruebas solidarias del circuito, haciendo esta vez especial hincapié en la sensibilización sobre ‘qué es el autismo’ y con el objetivo de fomentar una sociedad más inclusiva desde el deporte.

La salida de esta XXVII Carrera Popular Galápagos 3F se ha dado a las 09:00 horas y la carrera ha discurrido por las principales arterias del barrio de Tres Forques. La siguiente cita será la XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’, el próximo domingo 1 de febrero con salida en la Avenida de Francia.