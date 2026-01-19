La 15K Nocturna Valencia abre inscripciones con 2.000 dorsales promocionales

Comienza el camino hacia la 13ª edición de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía 2026 con el anuncio de la apertura de inscripciones, que se producirá el próximo 20 de enero a las 12:00 h. La carrera pondrá a la venta 2.000 dorsales a precio promocional, disponibles exclusivamente a través de la página web oficial del evento.

Los corredores más rápidos podrán asegurar su participación por tan solo 15 €, en un proceso de inscripción estructurado por tramos en función del volumen de inscripciones.

Listos para volver a encender la ciudad

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía regresará el 26 de septiembre de 2026 con un circuito completamente llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Una prueba que ofrece al corredor la oportunidad de disfrutar del deporte en un formato nocturno único, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad como el Estadio de Mestalla, el Puente Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros.

Consolidada como uno de los grandes eventos del calendario deportivo valenciano, la carrera superó los 13.000 inscritos en su última edición, celebrada el pasado mes de septiembre. Un censo mayoritariamente local que ha convertido a la 15K Nocturna en una cita imprescindible para inaugurar el calendario de otoño. No en vano, la prueba forma parte del proyecto Valencia Ciudad del Running y supone el punto de partida para retos de mayor distancia como el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso.