La 15K Nocturna desata la locura: ¡6.000 inscritos en sólo 24 horas!

Las carreras populares están viviendo un nuevo boom en Valencia, la Ciudad del Running. Cada vez es más frecuente que las grandes citas del año agoten los dorsales disponibles mucho antes de su celebración. La 15K Nocturna Valencia Gana Energía es un claro ejemplo. Aunque todavía faltan más de ocho meses para que se celebre (se correrá el 26 de septiembre), en las primeras 24 horas de apertura de inscripciones ya se han 'apuntado' más de 6.000 corredores. Es decir, práctimanente el 50% del censo total (13.000 corredores que acogió la pasada edición de 2025). Al igual que sucedió con el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun que este año batió récord de precocidad en agotar inscripciones o con el Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, cuyas inscripciones 'vuelan' literalmente cada año, la 15K Nocturna, en su 13ª edi ión, va camino de batir otro récord este año. Una carrera que, año tras año, va sumando adeptos en un crecimiento progresivo que la ha llevado a alcanzar altas cifras de participación.

Los primeros 2000 dorsales se agotaron en unos minutos

Ante esta expectación, los corredores agotaron en pocos minutos las 2.000 plazas que la prueba ofertaba en el tramo promocional a un precio de 15 euros. Después, el ritmo de inscripciones no decayó, superando los 6.000 en las primeras 24 horas desde la apertura.

Unos números de récord para una prueba que regresará el 26 de septiembre de 2026 con un circuito completamente llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Un evento deportivo que ofrece al corredor la oportunidad de disfrutar del deporte en un formato nocturno único, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad como el Estadio de Mestalla, el Puente del Real, la calle de la Paz, la Plaza de la Reina, la Plaza del Ayuntamiento o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros.

Consolidada como una de las citas de referencia del calendario de Valencia Ciudad del Running, la carrera superó los 13.000 inscritos en su última edición, celebrada el pasado mes de septiembre. Unas cifras que acreditan el buen momento que atraviesa una prueba que se presenta como antesala a retos de mayor distancia como el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

Incidencia en las inscripciones

Por otra parte, la organización ha colgado en sus redes sociales un comunicado debido al fallo en las inscripciones en estas primeras 24 horas en las que por error, no se cobró los 3 euros de la licencia federativa a los corredores no federados. El comunicado, dice lo siguiente:

El martes 20 de enero, abrimos el periodo de inscripciones. Lamentablemente, debido a un error informático en la plataforma de inscripción en la apertura, a algunos participantes no se les aplicó el cobro de la Licencia de Día de la RFEA (3 €), obligatoria para los atletas no federados durante el proceso de registro.

Tal y como ya conocéis, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía es una prueba adscrita a World Athletics y regida por la normativa de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), por lo que los corredores que no dispongan de Licencia Nacional RFEA, Licencia Trail Nacional RFEA o Carnet del Corredor Plus deben añadir obligatoriamente la Licencia de Día a su inscripción.

Con el objetivo de resolver esta incidencia a la mayor brevedad posible, desde la plataforma de inscripciones Sportmaniacs se envió ayer una comunicación urgente a cada uno de los afectados para gestionar esta cuestión. Lamentamos sinceramente los inconvenientes y posibles malentendidos que esta situación haya podido ocasionar.

La gran mayoría de los casos ya están resueltos y todos los afectados por esta incidencia recibirán durante el día un e-mail desde la propia plataforma para aclarar cualquier posible duda. Aquellos que aún no han regularizado su registro, serán contactados directamente desde la plataforma de inscripciones.

Quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda relacionada con este incidente.

Inscripciones disponibles

Las inscripciones para la 15K Nocturna Valencia Gana Energía ya se encuentran en el tercer tramo de precios (20 € + licencia de día si procede) y pasarán automáticamente al cuarto (23 € + licencia de día si procede) al alcanzar los 7.500 inscritos.

Los dorsales están disponibles a través de la página web oficial.

