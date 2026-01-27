Pedralba celebra la XVI Carrera Parque Natural del Turia con una edición histórica y la incorporación del 5K

El Ayuntamiento de Pedralba, a través de la Concejalía de Deportes, organiza la XVI Carrera Parque Natural del Turia, que se celebrará el domingo 15 de febrero a las 10:00 horas, y que marcará un hito en la historia de la prueba con la incorporación, por primera vez, de la distancia 5K, junto a la tradicional carrera reina de 10K.

La jornada deportiva se completará con la celebración de carreras infantiles, reforzando el carácter familiar y participativo de un evento plenamente consolidado en el calendario deportivo del municipio.

El recorrido discurrirá por el Parque Natural del Turia, un entorno gravemente afectado por la DANA, pero que hoy se convierte también en un escenario para mostrar la recuperación progresiva del territorio. La prueba permitirá a corredores y visitantes comprobar de primera mano la evolución de un espacio natural emblemático para Pedralba.

Desde la organización se destaca el papel fundamental de esta carrera en la recuperación de la normalidad y la reactivación turística, social y económica del municipio, apostando por el deporte como motor de dinamización y promoción del territorio.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pedralba, ha señalado que “la XVI Carrera Parque Natural del Turia no es solo una prueba deportiva, sino un símbolo de recuperación y de orgullo para nuestro pueblo. Apostamos por el deporte como herramienta de unión y visibilidad, manteniendo un evento de calidad que ya demostró su éxito en la edición de 2024”.

La organización mantiene las señas de identidad que hicieron de la pasada edición un éxito: una bolsa del corredor potente, gran presencia de público y animación durante todo el recorrido, y un trazado diferente al urbano tradicional. Los participantes disfrutarán de un circuito singular que combina calles históricas, el Parque Natural del Turia y zonas agrícolas, ofreciendo una experiencia deportiva y paisajística única.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 12 de febrero.

Las inscripciones generales (corredores no empadronados o no nacidos en Pedralba) pueden realizarse a través de la plataforma oficial, y mediante código QR:

https://www.cronorunner.com/evento.php?ref=366-2148

Con estas novedades y manteniendo la esencia que ha definido la prueba desde sus inicios, la XVI Carrera Parque Natural del Turia se presenta como una edición especial, cargada de deporte, compromiso y esperanza.