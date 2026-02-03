La marcha atlética triunfa en Burjassot a pesar del viento

El pasado sábado 31 de Enero, en Burjassot se ha celebrado la XIII edición del Gran Premio de Marcha en Ruta 'Ciutat de Burjassot', prueba incluida en el Calendario de la Real Federación Española de Atletismo, en el ciruito Internacional de Marcha de la Avenida Vicent Andrés Estellés. Esta edición ha sido especial, porque de nuevo Burjassot ha sido pionero en el Atletismo, al celebrar el debut de la distancia de Media Maratón como nueva prueba oficial en sustitución del 20k, Además se han celebrado de manera paralela las distancias de 10k, 5k y las destinadas a menores de 3k y 2k.

En todas las salidas y llegadas han contado con la presencia del Concejal de Deportes Juan Gabriel Sánchez y hemos contado con la presencia de algunos de los mejores marchadores del panorama autonómico, nacional e internacional.

Gran éxito de participación

Más de 150 marchadores entre todas las categorías han participado en el G.P. de Marcha, que cumplía su decimotercera edición, y que además, fue nuevamente valedero como Campeonato Autonómico de la Comunitat Valenciana (prueba que ya hemos albergado con esta en 11 ocasiones), lo que supone que la Selección que represente a La Comunitat Valenciana en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas en las categorías Sub16 y Sub18/Sub20 sale de Burjassot. Por desgracia, el viento reinante fue un hándicap importante de cara a las marcas que obtuvieron los atletas, si bien fueron excelentes.

Gran éxito de participación en Burjassot. / Amado Bimbo

Finalmente el duelo estelar esperado en la categoría masculina de Media Maratón, entre los medallistas del pasado Europeo Sub20 Daniel Monfort (FACSA Playas de Castellón) y Joan Querol (C.A.Albacete) fue realmente un soliloquio del atleta de la Pobla Tornesa, dado que desde el disparo de salida marcó un ritmo de 4’20” el primer 5k, que incrementó en el segundo parcial de 5k a 4:15 ya destacado de su principal perseguidor, Querol. Lástima el paso por Pit-Lane tras los avisos marcados por los jueces, que finalmente hicieron que Daniel Monfort optara por la retirada, dejándole el camino expedito a Joan Querol para proclamarse Campeón Autonómico Absoluto y Sub23 de Media Maratón y Plusmarquista absoluto de la distancia. Segundo clasificado fue el también Sub23 Adrián Molina (Elche Decatlon) y el veterano atleta murciano Daniel López (UCAM – Athleo Cieza)

En categoría femenina finalmente ante la ausencia por lesión de la castellonense Claudia Ventura (Playas de Castellón), el triunfo fue a parar a la atleta local, María Muñoz (Safor-Teika) que con una excelente marca de 1h.52’39, se convierte en Campeona Autonómica Absoluta y RecordWoman de la CV, la acompañaron en el pódium Claudia Sánchez (Elche Decatlón) y Laura Ríos (Bidebazal Durango) la otra marchadora absoluta Burjassoter, Emma Almenar, tuvo que optar por la retirada por lesión.

Hay que destacar también las actuaciones de Julen Javier Pérez (Juventud Guadix) en 3 Km., y Tiago Valcarcel (Juventud Atlética Elche) en 2 Km. por el nivel técnico exhibido y sus resultados. El resto de vencedores de todas las pruebas, aparecen en el enlace adjunto, al final de la presente nota.

Mucho viento

Desde el Club organizador y el Ayuntamiento, nos congratulamos al comprobar cómo los marchadores han toman las calles de Burjassot, desafiando al viento, y dándolo todo; además desde el Club de Atletismo Club D'Atletisme Els Sitges, estamos orgullosos de seguir formando marchadores/as Burjassoters, que toman ejemplo de atletas ya consagradas como María Muñoz y Emma Almenar, que aseguran el futuro de la especialidad en nuestra localidad.

Noticias relacionadas

A la entrega de trofeos del Gran Premio y medallas del Campeonato Autonomico Federado y Escolar han acudido el Concejal de Deportes del consistorio, Juan Gabriel Sánchez y el Presidente del C.A.Els Sitges, Eduardo L. Gómez. En palabras de Eduardo L. Gómez (C.A.Els Sitges), esta edición de 2025, sigue colocando al Gran Premio de Marcha en Ruta de Burjassot de nuevo en el nivel habitual, con marcas sobresalientes, a pesar del viento reinante y con la participación de muchos atletas (no sólo de la Comunitat Valenciana), que aportan nivel y conocimiento de nuestra prueba más allá de España, y eso es bueno para Burjassot, y por supuesto para la marcha.