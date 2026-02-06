El 10K Valencia abre inscripciones para su edición de 2027: fecha y hora

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun abrirá el proceso de inscripción para suedición de 2027 el próximo martes 10 de febrero, a partir de las 12:00 horas, a través de su web oficial. El 10K más rápido del mundo y mejor 10K de España en sus últimas cinco ediciones, que se celebrará el domingo 10 de enero de 2027, ofrecerá a todos los corredores un precio de salida de 15 euros por dorsal para las primeras 5.000 inscripciones.

A partir de la inscripción 5.001, y hasta la 10.000, los dorsales pasarán a tener un precio de 18 euros; desde la 10.001 hasta la 15.000, de 22 euros; y de la 15.001 a la 16.000, es decir los últimos 1000 dorsales, de 25 euros. Las inscripciones se cerrarán el domingo 3 de enero de 2027 o en el momento que se alcancen las 16.000 inscripciones, límite establecido para la próxima edición. Cabe recordar que en su última edición, el 10K Valencia colgó el cartel de sold out dos meses antes de su celebración, un hito que podría repetirse en esta ocasión.

Licencia de Día de la RFEA: pasa de 3 a 4 euros

Durante el proceso de inscripción, al tratarse de una prueba incluida en el Calendario Nacional, los corredores deben abonar un coste extra en concepto de Licencia de Día obligatoria, que impone y se destina directamente a la Real Federación Española de Atletismo.

La Junta de Gobierno de la Real Federación Española de Atletismo, a propuesta de su Comité Ejecutivo, aprobó el pasado 17 de enero la subida de 1€ en la Licencia de Día, pasando esta de 3€ a 4€ para pruebas de 10 kilómetros en ruta. Cabe destacar que dicho acuerdo se tomó con el voto en contra y la firme oposición de la Comisión de Organizadores, pero el 10K Valencia está obligado a aplicarla por pertenecer tanto al Calendario Nacional como al Internacional de World Athletics.

Búscate en las fotos del 10K Valencia Ibercaja by Kiprun / F. Calabuig

5K Valencia Ibercaja

Por su parte, las inscripciones al 5K Valencia Ibercaja, que celebra su 5ª edición, también se abrirán en el mismo momento que las del 10K. Así, a partir de las 12:00 horas del martes 10 de febrero, los primeros 1.000 corredores podrán inscribirse a un precio de 8 euros el dorsal.

A partir de la inscripción 1.001 y hasta la 2.000, el dorsal pasará a tener un precio de 12 euros. Los últimos 500 dorsales, del 2.000 al 2.500, pasarán a tener un precio de 15 euros. Las inscripciones se cerrarán el domingo 3 de enero de 2027 o en el momento que se alcancen las 2.500 inscripciones, límite establecido para la próxima edición.

Noticias relacionadas

Tanto en el caso del 10K como del 5K, y por tercer año consecutivo, las inscripciones incluirán el regalo de una prenda técnica oficial con el sello de KIPRUN, la marca deportiva oficial de la carrera.