Castelló da la bienvenida a la nueva edición de Marató BP y el 10K FACSA

El Teatre del Raval de Castelló ha vuelto a ser testigo de la presentación oficial de dos eventos deportivos de renombre: la decimosexta edición de la Marató bp Castelló y la decimotercera edición de la 10K FACSA Castelló, programadas para el próximo domingo 22 de febrero. La gala, conducida por los periodistas Jordi Vera y María Molés, ha reunido a destacadas personalidades del ámbito deportivo y entidades patrocinadoras y colaboradoras de las pruebas. Entre los asistentes se encontraban Maica Hurtado, concejala de Deportes del Ayuntamiento, Sergio Toledo, diputado provincial de la Diputación de Castellón, Luis Cervera, Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana, y del Club d’Atletisme Running Castelló, Iracema Cambronero, Presidenta, y Juanma Medina, Director de las carreras. Además, han participado patrocinadores y colaboradores como bp y FACSA, cuyos nombres dan identidad a las competiciones. Maica Hurtado expresó, “cada vez más, se reconoce a Castellón como la capital del deporte, una ciudad que apuesta de forma decidida por grandes eventos, pero también por el deporte base y por el deporte como herramienta de cohesión social. Y además, estos eventos nos permiten mostrar al mundo cómo somos: una ciudad abierta, hospitalaria, igualitaria, trabajadora y capaz de organizar grandes citas con excelencia.”

En palabras de Luis Cervera, Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana, “Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló se han convertido en dos citas imprescindibles del calendario ‘runner’ no solo de la Comunitat Valenciana si no también del circuito nacional. Los más de 3.000 participantes de la edición anterior avalan esta afirmación y por ello desde la Dirección General de Deporte, desde la Generalitat, queremos estar al lado de esta prueba y contribuir a impulsarla. La buena organización, avalada por los participantes que crecen año a año, así como la voluntad constante de sus responsables por mejorar edición tras edición, y ya van 16 en el 42K y 13 en el 10k, son factores que se alinean a la perfección con los valores de la Comunitat de l’Esport, de la Generalitat, por seguir consolidando a Castellón y a toda la Comunitat Valenciana, como anfitriona de grandes eventos deportivos”.

El diputado Sergio Toledo ha reafirmado la apuesta de la Diputación Provincial por impulsar Castellón como un gran escenario deportivo. “Nuestro compromiso es firme. Seguimos sumando kilómetros para consolidar Castellón como un destino deportivo de primer nivel”, Durante su intervención, el diputado provincial ha trasladado a los corredores participantes, “nuestra admiración absoluta, porque cada uno de vosotros sois un ejemplo de superación, disciplina y determinación. Sois, sin duda, la esencia, la vida y el alma de esta carrera”. Para finalizar, Sergio Toledo ha remarcado que “el Maratón de Castellón es deporte en mayúsculas: disciplina que guía, esfuerzo que impulsa, preparación que respalda, orgullo que se siente, rendimiento que se demuestra, trabajo constante y el entretenimiento que une a toda una ciudad”. La gala ha contado con la actuación de la artista Dayan Soul, que ha servido para amenizar los momentos de receso y clausura.

Esta edición espera recibir más de 4.000 participantes entre corredores populares, profesionales del atletismo y atletas de élite internacionales. Ambas carreras, avaladas por World Athletics, cuentan con la etiqueta World Athletics Label Road Race, garantía de que cumplen con los estándares de seguridad y de calidad más exigentes. En cuanto a los circuitos, se mantendrá el mismo trazado preferido por los corredores y corredoras, destacando por su rapidez y comodidad, con un recorrido llano para los participantes y vistas al mar en El Grao.

Atletas de élite

Juanma Medina, director de las carreras, ha presentado el plantel de atletas de las carreras. Y, ha apuntado que en la Maratón, el objetivo sigue siendo mantener la excelencia que caracteriza a la prueba, mientras que en los 10k se da un salto exponencial: más de 80 atletas de élite se darán cita en la línea de salida, incluyendo un equipo de ocho corredoras noruegas que refuerzan aún más el nivel de la competición. Tanto en categoría masculina como femenina, la presencia de grandes figuras del atletismo garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel y una jornada que promete ser histórica.

Embajadores de élite

Cada año, la competición castellonense cuenta con alguna figura icónica de la historia del atletismo en nuestro país, que ejerce el papel de embajador de la carrera. En esta ocasión serán dos estrellas las que visitarán Castellón: Martín Fiz, quien repite un año más, e Ismael Allagui, talentoso atleta conocido bajo el nombre Ismanon – el tiktoker del running.