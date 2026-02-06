MSC apuesta un año más por 'Valencia Ciudad del Running'

MSC España renueva por quinto año consecutivo su compromiso con el running y la capital del Turia y vuelve a ser patrocinador de las grandes carreras de Valencia, así como patrocinador único del Mini Maratón Valencia MSC. Deporte, diversión, valores y solidaridad son atributos que unen a todas estas pruebas que, bajo la batuta de la Sociedad Deportiva Correcaminos, continúan posicionando Valencia como referente del running a nivel mundial bajo la etiqueta de 'Valencia Ciudad del Running'.

La compañía ha participado recientemente en el encuentro de patrocinadores, donde la organización de las carreras compartió en las instalaciones del Roig Arena los datos más importantes y relevantes de la edición anterior, así como las novedades de este año, en las que MSC España seguirá aportando su experiencia, dedicación y pasión, fomentando esa unión con la ciudad que le acoge.

Encuentro Patrocinadores. / SD

Más allá de una carrera, estas pruebas son una celebración, una gran fiesta del deporte que abraza Valencia. MSC vuelve a volcarse en estas citas a todos los niveles; su implicación va más allá del patrocinio. Participa con su propio equipo de running, el MSC Running Team, apoya a los corredores acompañándolos en la consecución de sus marcas personales con los ya conocidos Prácticos MSC, alienta e impulsa a los corredores desde su punto de animación y, en el caso del Mini Maraton Valencia MSC, organiza un encuentro único para los más pequeños de la casa y futuros runners en el que no falta la diversión, el compañerismo y, cómo no, el esfuerzo deportivo.