El Corte Inglés presenta una nueva edición del Circuit Solidari Parc Natural de L'Albufera

El Corte Inglés de Colón ha acogido este martes, 10 de febrero la presentación oficial de la undécima edición del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera, un evento deportivo ya consolidado en el calendario popular valenciano. El acto ha contado con la presencia de representantes de los municipios participantes, así como de organizadores y patrocinadores del circuito.

La competición volverá a recorrer algunos de los enclaves más representativos de l’Horta Sud y la Ribera Baixa, con itinerarios que rodean el mayor lago de España y atraviesan espacios naturales de gran valor paisajístico y ecológico.

Patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, el circuito está formado por diez carreras populares que se celebrarán entre los meses de febrero y octubre en distintas localidades valencianas. Las sedes de esta nueva edición serán Albal, Picassent, Sueca, Silla, El Perelló, Almussafes, Sollana, Riola, Alfafar y Catarroja.

Un Circuito solidario

El Circuit Solidari mantiene su apuesta por la combinación de deporte, compromiso social y respeto por el medio ambiente. En este sentido, el Banco de Alimentos volverá a estar presente en todas las pruebas, permitiendo a corredores y acompañantes colaborar con la entrega de alimentos destinados a las personas más necesitadas.

Una década de historia

Tras diez ediciones celebradas, el circuito ha logrado una notable acogida entre los atletas populares, que destacan la calidad de los recorridos y el atractivo de competir en un entorno natural singular. Los trazados discurren próximos al lago de l’Albufera, un espacio protegido cuya flora y fauna cuentan con reconocimiento oficial desde que fue declarado parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.

Calendario de 2026

. 15 de febrero – XV 10K Albal “Por esa sonrisa”

· 28 de marzo – VII 10K Ciutat de Picassent

· 25 de abril – VI 10K “Vila Materal” Ciutat de Sueca

· 16 de mayo – II 10K Ciutat de Silla

· 14 de junio - V Volta a Peu El Perelló

· 20 de junio – XXVII 10K Almussafes

· 11 de julio – XXXIX Volta a Peu Sollana

· 25 de julio – XXIV Volta a Peu pel Xúquer - Riola

· 13 de septiembre – XIII Gran Fons Nocturn Alfafar

Noticias relacionadas

· 4 de octubre – XLI 10K Port de Catarroja