El 10K Valencia supera los 10.000 inscritos en el día de apertura

El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun vuelve a demostrar su enorme poder de convocatoria. En su primer día de inscripciones para la edición de 2027, la prueba ha superado ya los 10.000 corredores inscritos, alcanzando así el tercer tramo de precios apenas unas horas después de la apertura del proceso a las 12:00 horas del martes día 10 de febrero.

El 10K más rápido del mundo y mejor 10K de España en sus últimas cinco ediciones, que se celebrará el domingo 10 de enero de 2027, mantiene un ritmo de inscripciones que hace prever, una vez más, un nuevo lleno antes de la cita. Con un límite de 16.000 dorsales, la organización no descarta repetir el hito de la pasada edición, cuando se colgó el cartel de sold out meses antes de la carrera.

Tras agotarse, en tan solo 9 horas, los dos primeros tramos -los 5.000 dorsales iniciales a 15 euros y los siguientes 5.000 a 18 euros-, las inscripciones han pasado ya al tercer periodo, con precios de 22 euros hasta alcanzar los 15.000 participantes. Los últimos 1.000 dorsales tendrán un coste de 25 euros. Como estaba previsto, las inscripciones se cerrarán el 3 de enero de 2027 o en el momento en que se alcance el cupo máximo.

Desde la organización, su director Álex Aparicio ha agradecido “esta gran acogida, que demuestra que los corredores no quieren perderse el mejor 10K del mundo”. “Esta locura por el 10K tras la mejor edición de la historia nos hace trabajar con todavía más ilusión, si cabe, por hacer de la carrera de 2027 otro espectáculo mundial y dejar el mejor sabor de boca posible a los miles de participantes que quieren empezar el año corriendo”, ha añadido.

5K Valencia Ibercaja

Por su parte, el 5K Valencia Ibercaja, que celebrará su quinta edición el mismo día, también ha tenido una excelente acogida en su apertura y se acerca ya a los 400 inscritos de las 2.500 plazas disponibles. La distancia mantiene su precio inicial de 8 euros para los primeros 1.000 dorsales, antes de pasar a los siguientes tramos de 12 y 15 euros.

Cabe recordar que ambas pruebas incluyen en la inscripción una prenda técnica oficial con el sello de KIPRUN, la marca deportiva oficial de la carrera. Además, los corredores podrán adquirir de forma opcional la medalla conmemorativa por un coste extra de 7 euros con grabación de marca incluida, una posibilidad que, como novedad en esta edición, también estará disponible para los participantes del 5K.

Aportación solidaria contra el cáncer

Asimismo, los distintos tramos de inscripción en ambas distancias siguen ofreciendo la posibilidad de realizar una aportación 100% solidaria con un incremento voluntario de 3€, 5€ ó 10€, importe que la organización donará íntegramente en nombre de los participantes que elijan esta opción a la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia.

La entidad es la causa solidaria de las pruebas desde 2024, cuando se anunció que lo sería durante cuatro ediciones consecutivas, incluyendo la de 2027.