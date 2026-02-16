Carlos Jiménez y Sara Bonillo, ganadores en Albal de la primera prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera

Este fin de semana tuvo lugar la primera prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera en Albal con una importante participación. El XV 10K Albal “Por esa sonrisa” recorrió 10.000 metros de este municipio de la comarca de l´Horta Sud, con puntos kilométricos señalizados.

El ganador de la prueba absoluta fue el independiente Carlos Jiménez, con un tiempo de 32:23. Completaron el pódium Gabriel Palomera del Green Power Sports Team (32:41) y Ausias Sansebastián, atleta del Petit Comité Sporteam (32:46).

En categoría femenina la más rápida fue Sara Bonillo del club Petit Comité Sporteam, que paró el crono en 41 minutos. La independiente Blanca García fue segunda (41:12) y tercera, Clara Zacarés del Assegurances Lujan Team (41:17).

Sara Bonillo, ganadora de la prueba femenina. / SD

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares a celebrar entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes son: Albal, Picassent, Sueca, Silla, El Perelló, Almussafes, Sollana, Riola, Alfafar y Catarroja.

Este circuito pretende aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas. De nuevo en esta edición, el Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras y todos los corredores y sus familiares podrán aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.

En sus diez ediciones anteriores, el Circuit de El Corte Inglés ha conseguido una gran aceptación entre los atletas populares, que disfrutan de unos magníficos recorridos por los parajes naturales próximos al lluent del lago, cuya fauna y flora están protegidas desde hace décadas gracias a la declaración de l´Albufera como parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.

La segunda carrera del Circuit será el sábado 28 de marzo con la séptima edición del 10K Ciutat de Picassent.

