Albal y Catarroja unen sus fuerzas en la Carrera Solidaria 1km1vida València

La quinta edición de la carrera solidaria 1km1vida València se celebrará el próximo 29 de marzo en los municipios de Albal y Catarroja con el objetivo de recaudar fondos destinados a apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por la dana. El evento combinará deporte y solidaridad en una jornada abierta a la participación de toda la ciudadanía. La edición de 2025, que fue un éxito de participación y solidaridad, se celebró en el Jardín del Turia. Este año el escenario será Albal y Catarroja, dos localidades que fueron afectadas por la Dana y que ahora, mostrarán su cara más solidaria.

La iniciativa está impulsada por la organización 1km1vida y la Fundación Vicente Ferrer, que vuelven a unir esfuerzos para promover un proyecto solidario basado en los valores del deporte como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

Tres modalidades: 5K, 10K o caminata

La prueba, que comenzará a las 9:30 horas del domingo 29 de marzo, contará con tres modalidades no competitivas para facilitar la participación de personas de todas las edades y niveles: una carrera de 10 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros y una caminata familiar de 5 kilómetros. Las inscripciones están disponibles a través de la página web oficial del evento.

En esta quinta edición, la carrera volverá a contar con el patrocinio de Panamar Bakery Group. Gracias a su apoyo, el cien por cien de los fondos obtenidos mediante las inscripciones se destinarán íntegramente a la Fundación Vicente Ferrer, que continuará desarrollando acciones de ayuda dirigidas a las zonas afectadas por la dana y al acompañamiento del pueblo valenciano durante su proceso de recuperación.

A superar las cifras de 2025

La cita solidaria cuenta además con un importante precedente de participación. En la edición anterior, cerca de 2.000 personas tomaron parte en la carrera, lo que permitió recaudar aproximadamente 50.000 euros. Para este año, la organización espera mantener ese impulso solidario y seguir ampliando la red de apoyo a las comunidades damnificadas.

La Fundación Vicente Ferrer trabaja actualmente en coordinación con diferentes entidades locales de la provincia de Valencia para reforzar el impacto de las actuaciones. Las intervenciones se centran en cuatro áreas prioritarias: la rehabilitación de centros educativos, la recuperación de espacios comunitarios y de atención a personas mayores, así como la prestación de apoyo psicosocial a la población tras la catástrofe.

La iniciativa 1km1vida nació en 2015 de la mano de Juan Manuel Viera, ultrarunner canario y voluntario de la Fundación Vicente Ferrer, quien decidió poner en marcha un reto deportivo con fines solidarios. Desde entonces, el proyecto ha logrado recaudar más de 1,7 millones de euros y ha contribuido a mejorar la vida de más de 1.200 familias.

Entre los logros alcanzados durante estos años destacan la construcción de 195 viviendas, la puesta en marcha de dos escuelas de refuerzo educativo, la financiación de un centro de ortopedia y rehabilitación y la creación de un centro de educación especial para niños y niñas con parálisis cerebral.

Con el paso del tiempo, el movimiento ha ido sumando apoyos en distintos lugares del mundo, consolidándose como una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta para promover la solidaridad y luchar contra las desigualdades. Como resume su impulsor, Juan Manuel Viera, cada dorsal representa mucho más que una simple participación: “un dorsal que literalmente cambia vidas”.