Rafelbunyol estrena el Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València 2026

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', ha estrenado este 1 de marzo su Circuito de Carreras by Diputació de València en el municipio de Rafelbunyol.

La localidad valenciana acogía así la primera prueba con carrera de esta nueva edición del circuito 100% solidario contra el cáncer. Durante la mañana del primer domingo de marzo, más de 2.300 personas caminaban o corrían por la investigación en las calles de Rafelbunyol, y que juntos han logrado sumar un total de 11.605 euros.

A las 9:30 horas, tomaban la salida los cerca de 300 corredores que se han unido en la causa en esta primera prueba competitiva de 2026 de RunCáncer, y a los que les han seguido más de 2.000 caminando. Los primeros corredores en cruzar la meta solidaria han sido Javier Cabrero en hombres (20:46) y Teresa Dominguez (24:07).

Cabe recordar que, en esta 12ª edición, RunCáncer ha puesto en marcha el Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València. Los corredores pueden seguir inscribiéndose carrera a carrera de forma individual, y al mismo precio por dorsal (5 euros 100% solidarios), pero los participantes que completen más de la mitad de las carreras puntuables del calendario de este año optarán a la clasificación final del circuito.

Por el momento, el calendario de RunCáncer se compone de más de 100 marchas, que se realizan caminando, y de un total de 14 carreras, a las que pueden unirse alguna más en próximas fechas.

Calendario de Carreras 2026

01 de marzo : la ya celebrada en Rafelbunyol (6,5K)

: la ya celebrada en Rafelbunyol (6,5K) 06 de marzo : Montserrat (5K) 06/03

: Montserrat (5K) 06/03 26 de abril : Paterna (4,5K)

: Paterna (4,5K) 31 de mayo : Paiporta (5K)

: Paiporta (5K) 27 de junio : Alboraia (10K)

: Alboraia (10K) 05 de septiembre : L´Alcúdia (6K)

: L´Alcúdia (6K) 26 de septiembre : Torrent (5K)

: Torrent (5K) 27 de septiembre : Xàtiva (6,5K)

: Xàtiva (6,5K) 18 de octubre : Valencia contra el Cáncer (6K)

: Valencia contra el Cáncer (6K) 25 de octubre : Gandia (5K)

: Gandia (5K) 08 de noviembre : Alfafar (8K)

: Alfafar (8K) 15 de noviembre : L'Olleria (5K)

: L'Olleria (5K) 13 de diciembre : Picassent (10K)

: Picassent (10K) 27 de diciembre: Alcàsser (10K)

Las primeras marchas de 2026

La primera jornada de esta edición de RunCáncer se ha completado con las marchas de Almiserà y Tavernes Blanques. Prácticamente todos los vecinos se han sumado a la causa en ambos municipios, haciendo un llamamiento además a los de las localidades cercanas.

Por su parte, Almiserà ha logrado sumar -en su primera marcha con RunCáncer- un total de 1.700 euros, gracias a los cerca de 350 participantes. Un estreno que deja clara la implicación de su Junta Local, su ayuntamiento y sus vecinos.

Tavernes Blanques, con sus más de 650 marchadores solidarios, ha recaudado un total de 3.265 euros. Gracias a estas tres primeras pruebas, y sumando a la de Alcàsser celebrada en enero tras tener que ser aplazada en diciembre por la alerta por lluvias, RunCáncer ya supera los 20.000 euros en este 2026.

Próxima parada: Montserrat

La próxima parada del circuito será en la tarde del viernes 6 de marzo con otro estreno: la carrera y marcha de 5 kilómetros en Montserrat. Las inscripciones a ambas modalidades siguen disponibles en la web oficial de RunCáncer. Montserrat será así la segunda prueba competitiva que se celebra este 2026 y que forma parte del nuevo Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València.

Los dorsales para las marchas también pueden conseguirse de forma presencial en la sede de Contra el Cáncer en Valencia, en los comercios colaboradores de cada localidd y en los centros de El Cortes Inglés de Pintor Sorolla, Nuevo Centro, Avenida de Francia e Hipercor Ademuz.

Como siempre, el 100 % de la recaudación de los dorsales se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados cada año por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia.